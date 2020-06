Her er corona-reglerne for Premier League

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Alle 20 Premier League-klubber er enige om en protokol for afviklingen af kampe efter den tre måneder lange coronapause.

I den vedtagne protokol ligger det fast, at der maksimalt må befinde sig 300 personer på stadion til kampene. Ingen fans får plads, da alle kampe spilles uden tilskuere.

I stedet skal der foruden spillere, klubpersonale og dommere være plads til dopingkontrollanter, talentspejdere og presse.

Klubberne er enige om, at stadionerne skal inddeles i røde, gule og grønne zoner. I de røde zoner må der være 20 spillere, 12 fra træner- og lægestaben samt fem 'essentielle' medarbejdere.

Før alle kampe skal der ifølge flere medier afholdes et minuts stilhed for ofrene for coronavirus. Spillerne skal bære et hjerteformet emblem som en hyldest til sundhedspersonalet i Storbritannien.

Desuden skal bolde, hjørneflag, stolper og udskiftningsbænke rengøres, for at der kan spilles fodbold.

92 kampe mangler at blive afviklet i den bedste engelske række i denne sæson.

Onsdag spilles de første to kampe, når Manchester City møder Arsenal, og Aston Villa tager imod Sheffield United.

Liverpool fører ligaen suverænt med 25 point ned til Manchester City på andenpladsen. Liverpool mangler blot seks point for at sikre sig sit første mesterskab i 30 år.

Forud for genstarten er der gennemført seks runder af massetest for coronavirus af spillere og ansatte fra Premier League-klubberne. I den seneste test fra sidste uge var nul ud af 1195 prøver positive.

I de foregående fem runder af massetest er i alt 13 personer fra ligaen blevet registreret som smittet med coronavirus.

