Her er Franks succesformel

Det er de færreste klubber, der kan sælge deres to bedste spillere og alligevel ikke stå stærkt svækket tilbage.

Efter Thomas Frank og Brentford kiksede oprykningen til Premier League blev topscorer Ollie Watkins solgt til Aston Villa og Said Benrahma udlejet til West Ham med en meget sikker købsoption til sommer.

480 mio. kr. i kassen hos Brentford, men også 42 scoringer, som Thomas Frank pludselig sagde farvel til.

Thomas Frank var tæt på at rykke op i Premier League i sidste sæson. Nu er holdet igen på vej, selv om der er solgt spillere for 480 mio. kr. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Tilsyneladende har svækkelsen ikke haft den store betydning, fordi Brentford ’bare’ gik ud i en af de lavere rækker og hentede en ny målmager, 24-årige Ivan Toney, fra Peterborough.

50 mio. kr. var prisen på angriberen, der hurtigt har indfriet forventningerne. 16 scoringer har bragt ham næsten helt i top af Championship-topscorerlisten.

På mange måder er det fortællingen om Brentford-succesen, som Thomas Frank er eksponent for. Det handler om at købe billigt og siden sælge dyrt.

Seks profiler har løftet Brentford Josh Dasilva Den 22-årige midtbanespiller med plads på det engelske U21-landshold er vokset på midtbanen i denne sæson. Talentet med ungdomsfortid i Arsenal indtager nu en lederrolle, og det har været bemærkelsesværdigt, hvor stabile præstationerne har været. Han skal dog score lidt flere mål fra sin centrale position. Foreløbig kun to i Championship. Henrik Dalsgaard I fraværet af anfører Pontus Jansson og Christian Nørgaard har den rutinerede back vist stort lederskab. Tilmed har han scoret to vigtige mål på det seneste. Bryan Mbeumo Scoringssnittet fra sidste sæson har den 21-årige franskmand svært ved at leve op til. Det var også ekstremt. Til gengæld er han blevet langt mere boldsikker og moden i sit spil. Han træffer i langt højere grad de rigtige beslutninger på banen. Foreløbig står han noteret for tre sæsonscoringer. Mathias Jensen Han har taget sit spil til det næste niveau. Nu er han blevet en central styrmand på Brentford-mandskabet. Han evner at diktere kampene og har samtidig en enorm udstråling på banen. Thomas Frank betragter ham som en eminent presspiller. Ivan Toney 16 mål fortæller alt om den flotte sæson, som angriberen foreløbig har haft. Han blev hentet i Peterborough for 45 mio. kr. og på den måde har investeringen allerede båret frugt. Han er en meget dygtig boksspiller, som lige nu tager store skridt. Thomas Frank vil gerne have ham til at blive en bedre presspiller. På den konto går det også stærkt fremad. Mads Bech Den 21-årige stopper og tidligere Horsens-spiller har allerede fået 11 kampe i denne sæson, og han har imponeret. Han har afløst den skadede anfører Pontus Jansson, og det har gjort indtryk. Den venstrebenede stopper har overfor Thomas Frank, at han er et særdeles brugbart alternativ i fremtiden. Og lige præcis en venstrebenet stopper med stort potentiale hænger ikke på træerne. Vis mere Luk

Ollie Watkins blev købt for 20 mio. kr. og i sommer solgt for 275 mio. kr. Det er den måde, som Thomas Frank og Brentford driver fodboldforretningen. Foto: Laurence Griffiths/Ritzau Scanpix

Ollie Watkins var det lysende eksempel. Han blev hentet for 20 mio. kr. i Exeter og altså ekspederet videre til Aston Villa i sommer for svimlende 275 mio. kr.

- Når vi kan sælge Watkins, hente Toney ind, og han scorer mål fra starten, må vi gøre noget rigtigt, siger Thomas Frank og uddyber:

- De seneste tre-fire år har vi i Brentford taget meget store skridt på alle fronter. Vi har udviklet klubben og bygget den op, så der kan sælges spillere og gøres plads til nye, påpeger han.

De seneste års succes i Brentford er bemærkelsesværdig, fordi klubben har et af de lavere budgetter i Championship. Det menes, at Brentford på den front hører til i den nederste tredjedel af ligaen. Til trods for det er holdet altså med i kampen om oprykning til Premier League for anden sæson i træk.

Thomas Frank og Brentford-spillerne har haft meget at glæde sig over. På trods af et af ligaens mindre budgetter er klubben med i toppen af Championship. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

15 kampe uden nederlag

Skuffelsen over nederlaget til Fulham i play-off finalen i august, kom Thomas Frank og Brentford-truppen sig hurtigt over.

Efter en lidt ujævn start, har holdet ikke tabt siden 24. oktober. 15 kampe – otte sejre og syv uafgjorte – har udbyttet været for en trup, der udover de to markante salg også i lange perioder har manglet to af de bedste – anfører Pontus Jansson og Christian Nørgaard.

- Vi er ikke så sprudlende som sidste sæson. Men vi er bundsolide og meget svære at spille imod, mener Thomas Frank, der i fraværet af både Christian Nørgaard og Pontus Jansson har set stort lederskab fra Henrik Dalsgaard.

- Henrik er modnet i sit spil, og så har han leveret på et meget stabilt niveau, siger Thomas Frank, der for et år siden forlængede sin aftale frem til sommeren 2023.

Han kom til Brentford i 2016, hvor han startede som assistent. Siden 2018 har han været cheftræner med Brian Riemer som sin assistent.

Gravesen inspireret af Brentford: ”Jeg elsker, når man spiller fodbold frem i banen"

Thomas Frank på knæ for tilbagevendt profil

Thomas Frank hædret

Fantastisk udvikling: De efterspurgte danskere