Her går fodboldhold amok til Adele-hit

Det ER et godt nummer.

Og selvom man er en hærdebred fodboldspiller med jord på knæene og sved snart sagt alle steder på kroppen efter en god kamp, så er der ikke noget bedre end at brøle med på Adeles monsterhit 'Someone like you'.

Tag nu gutterne i Chorley FC. De spiller til daglig i Englands sjettebedste række og var ikke levnet ret mange chancer i lørdagens FA Cup-kamp mod Derby County med Wayne Rooney på trænerbænken.

Men pokalfodbold er og bliver pokalfodbold, og Chorley vandt 2-0 over et corona-mærket Derby-mandskab, der stillede med mange unge spillere. Og det blev fejret i omklædningsrummet med en fællessang.

Hør lige i klippet over artiklen!

Danske stjerner i højt transfer-spil

Er du selv en hærdebred fodboldspiller - eller måske fan, er det ikke sikkert, du nogensinde vil indrømme, at du kender nummeret eller måske synger med i det skjulte.

Uanset hvad skal man være ekstremt glatbarberet op og ned ad armene, for at de små hår ikke rejser sig en smule.

Som du måske kan regne ud, er det væltet ind med lykønskninger og likes i den helt store stil de seneste mange timer, efter Chorley smækkede klippet på Twitter. Fremtrædende personligheder i engelsk fodbold som Rio Ferdinand og Gary Lineker har også været ude og hylde Chorley-spillerne. Både for resultatet og sangen.

Vi bringer i øvrigt lige et par billeder fra kampen lørdag, der blev spillet i Chorleys relativt beskedne rammer, der i øvrigt hedder Victory Park...

Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix

