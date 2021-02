Her må tilskuerne komme tilbage

Sportsfans i Storbritannien vil formentlig med stor spænding se frem mod 17. maj.

Det er nemlig datoen for, hvornår de igen vil have mulighed for at komme ind på tribunerne og se deres favorithold, hvis den seneste plan for genåbningen af Storbritannien holder.

Det siger premierminister Boris Johnson på et pressemøde mandag, hvor han præsenterede fire etaper for lempelser af coronarestriktioner i Storbritannien. Det skriver AFP, BBC og Sky Sports.

Det er fortsat ikke afgjort, hvor stor en del af haller og stadioners tilskuerkapacitet, der må udnyttes fra 17. maj, men det bliver ikke med fyldte tribuner.

Aktuelt forventer man, at 1000 tilskuere vil være tilladt til indendørs sportsbegivenheder, mens 4000 tilskuere vil have adgang til udendørs sportsbegivenheder.

Fodboldstadioner med en kapacitet på over 40.000 tilskuere må lukke 10.000 tilskuere ind, mens mindre fodboldstadioner må besætte hvert fjerde sæde.

Hvis datoen holder, vil der være tilskuere på tribunerne til sæsonens sidste spillerunde i fodboldens Premier League 23. maj.

Forud for tilskuernes officielle tilbagevenden forventes der at blive lavet flere tilskuerforsøg, blandt for at blive klogere på om det giver mening at have endnu flere tilskuere samlet.

Både Liga Cup-finalen 25. april og FA Cup-finalen 15. maj forventes at blive en del af forsøgene. Her håber man at kunne fylde en tredjedel af Wembleys kapacitet, hvilket vil betyde, at cirka 30.000 tilskuere vil kunne se de to pokalfinaler fra nærmeste hold.

Der har ikke været tilskuere til sportsbegivenheder i Storbritannien siden december.

I en kort periode havde det været tilladt at have mellem 1000-4000 tilskuere til sportsbegivenheder i Storbritannien, hvis de lokale smittetal var lave.

I Danmark er der kun få tilskuere på stadion. Tidligere lancerede Divisionsforeningen og DBU en kampagne for afvikling af fodboldkampe med flere tilskuere.

