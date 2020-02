Hev 'den' frem på stadion - nu falder hammeren!

At lave 'helikopteren' fordi ens yndlingshold scorer, kan få vidtrækkende konsekvenser

Mike Pendridge må aldrig se engelsk fodbold længere. I hvert fald ikke på stadion.

Den 27-årige fan hev sjoveren frem, da Newcastle scorede i 116. minut mod Oxford i tirsdags. En 3-2 sejr, der simpelthen måtte fejres med helikopter-opvisning på Kassam Stadium.

Men her er FA cuppens retningslinjer for penisstying krystalklare:

- Hvis vi ikke kan stole på, at fans håndterer deres glæde på en ansvarlig måde, har de ingen plads i fodboldens verden, lyder det fra cheftræner hos Newcastle, Steve Bruce.

Den spirale penis-gestus er altså årsagen til, at Mike Pendridge ganske enkelt er persona non grata i engelsk fodbold. For altid.

Det skriver netmediet Soccer on Sunday.

Dedikeret fan much? Mike Pendridge havde ingen glædestårer, dog masser af penis tilovers. Foto: Privat

Cheftræneren blev så fortørnet over det sjofle stunt, at det fjernede fokus fra det afgørende mål, mener Steve Bruce.

- Istedet for at tale om Allan Saint-Maximin’ vidundermål, sidder vi her og omtaler en eller anden idiots kødtermometer. Det er skuffende, lyder det fra Steve Bruce.

Flasher store bryster for spillerne

Se også: Lå på gulvet i to timer: - Min mor måtte made mig

Se også: Frikendt på grund af sex