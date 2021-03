Historisk angriber død

En centralt placeret skikkelse i fodboldhistorien trak torsdag vejret for sidste gang. Engelske Phil Chisnall blev 78 år.

Hvis man i en kreds af fodboldkyndige spiller hans navn ind i debatten, er det nok de færreste, der lige kan nævne hans meritter.

Måske ikke så mærkeligt, al den stund at Chisnall indstillede karrieren i 1972. Alligevel er han en del af et meget eksklusivt selskab - og den foreløbigt sidste af sin slags.

Han er nemlig den seneste af blot ni spillere, der er skiftet direkte mellem de to rivaliserende engelske giganter Manchester United og Liverpool.

Det skete tilbage i 1964, og Chisnall satte i den forbindelse også transferrekord i den snævre kreds, da 'The Reds' måtte sende 25.000 pund til 'The Red Devils' for den handel.

Et pænt beløb dengang, men dog kun knap en fjerdedel af den rekord-sum, Manchester United to år tidligere havde betalt for at hente Dennis Law hjem fra Torino.

Trods sin fodbolduddannelse og fem senior-sæsoner på Old Trafford nåede Chisnall ikke at markere sig som Law under den legendariske manager Matt Busby, og han tog derfor til Liverpool.

Her kom han under vingerne af en anden legende, Bill Shankley - og fik i øvrigt i samme periode en enkelt U23-landskamp under en tredje legende, Alf Ramsey - men i tre sæsoner spillede han blot otte kampe for klubben.

Han skiftede til Southend og indstillede i 1972 karrieren i Stockport.

Phil Chisnall var i sine sidste leveår stærkt påvirket af efterveerne fra en blodprop i hjernen.

