Historisk triumf: City rydder bordet efter voldsom ydmygelse

En, to, treble.

Manchester City sikrede sig lørdag aften en historisk triumf, da de som det første hold nogensinde formåede at hjemføre både Liga Cup, Premier League og FA Cup i samme sæson med en stensikker 6-0 sejr over Watford - den største finalesejr i FA Cup'en siden Bury slog Derby med samme cifre i 1903...

Mestrene var godt nok tæt på at dumme sig i begyndelsen, men scoringer fra David Silva og Raheem Sterling lukkede reelt kampen, allerede inden de 90.000 tilskuere gik mod Wembleys boder efter en pause-pie.

Artiklen fortsætter under billedet..

Manchester City havde ingen problemer med at snuppe endnu en titel. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Forskrækkelse fra start

Med både Liga Cup og Premier League-titlen i hus var der blot en sejr over Premier Leagues nummer 11 mellem Pep Guardiola og endnu en historisk bedrift for den spanske manager.

Omvendt jagtede Watford den første FA Cup-triumf nogensinde i klubbens første finale siden nederlaget til Everton i 1984.

Allerede efter ti minutter fik Guardiolas tropper sig en ordentlig forskrækkelse, da Watford burde have bragt sig foran i nationalarenaen.

Gerard Deulofeu serverede en friløber for Roberto Pereyra, men en sprællende Ederson forhindrede med en fodparade argentineren i at tegne sig for kampens første scoring.

Artiklen fortsætter under billedet..

Roberto Pereyra kunne have givet Watford en drømmestart i FA Cup-finalen. Foto: Daniel Leal-Olivas/Ritzau Scanpix

Tolv minutter senere var det så dommer Kevin Friend, der blev omdrejningspunkt for de gulklædtes frustration.

En Watford-afslutning prellede tydeligt af på Vincent Kompanys albue, men fløjten forblev tavs. Aldeles korrekt, fordi City-anføreren gjorde alt, han kunne for ikke at gøre sig bredere, end han allerede er.

Kevin Friend Rystede ikke på hånden - og VAR-departementet blev da heller ikke engang aktiveret.

Til gengæld så Abdoulaye Doucouré gult for de efterfølgende brokkerier.

Artiklen fortsætter under billedet..

Watford-spillerne var rasende over det manglende straffespark. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Stjal scoring

Derfra gik det kun en vej. Den forventede vej.

Først åbnede David Silva scoringen med en flad afslutning under Heurelho Gomes i Watford-buret, inden Raheem Sterling tyvstjal en scoring fra Gabriel Jesus, der i dagens anledning havde forvist Sergio Agüero til bænken.

Brasilianeren afsluttede fra en spids vinkel, og bolden var helt tydeligt på vej i kassen, da Sterling dukkede op og puffede den det sidste stykke ind over stregen. Gabriel Jesus har efterfølgende fået tildelt scoringen, selvom tv-billederne ikke entydigt afslørede, at bolden rent faktisk var over stregen, da Sterling kom til.

Artiklen fortsætter under tv-klippet

Mål! Gomes er på skovtur, og det bliver straffet af City. TV: Discovery Networks Danmark

Gabriel Jesus havde overskud til at fejre scoringen, selvom Sterling havde sidste fod på. Foto: Daniel Leal-Olivas/Ritzau Scanpix

Den ensrettede trafik i det nordvestlige London fortsatte efter pausen, og indskiftede Kevin de Bruyne skulle blot bruge seks minutter på at køre Watford helt ud i nødsporet ved at score i tomt mål efter at have afdriblet en sagesløs Heurelho Gomes.

Og kort efter fik Jesus en noget mere reel scoring, inden Sterling gjorde det til både 5-0 og 6-0 og endegyldigt sikrede Manchester City sæsonens tredje store trofæ i en magtdemonstration, der understreger Citys totale dominans i engelsk fodbold.

Men mon ikke at Guardiola trods alt gerne havde byttet en enkelt eller to af titlerne for en plads i Champions League-finalen i Madrid 1. juni...

Mål! Legestue på Wembley, hvor De Bruyne scorer til 3-0. TV: Discovery Networks Danmark

Se også: Bayern München smadrer sig til tysk mesterskab

Se også: Trods nedtur: - Stor interesse for Bendtner

Superligaen Indefra: Riddersholm desperat presset