Hjerneskadet af tæsk: Nu er han død

Det skabte rædsel og fordømmelse, da Cambridge United-tilhængeren Simon Dobbin i marts 2015 blev udsat for et groft overfald af 13 hooligans efter en kamp i Southend i det sydøstlige England.

Dobbins blev efterladt med en alvorlig hjerneskade, der ifølge BBC gjorde ham ude af stand til at tale, gå eller bevæge sig. Tidligt onsdag morgen afgik han pludselig ved døden i sit hjem i Mildenhall øst for Cambridge, mens han sov.

Det bekræfter både hans hustru, Nicole Dobbin, og Cambridge United.

Artiklen fortsætter under tweetet..

- Det er med tungt hjerte, at Cambridge United kan bekræfte, at vi har modtaget den frygtelige nyhed om, at Simon Dobbin døde her til morgen (onsdag, red.), skriver klubben, der i øjeblikket fører den fjerdebedste række, League 2.

Nicole Dobbin fortæller ifølge BBC, at dødsfaldet kommer som et chok, fordi Simon Dobbin ikke viste nogen tegn på forværring af hans situation de foregående dage.

Ifølge en talsmand vil politiet i Essex undersøge dødsfaldet. Det er derfor endnu uvist, om det har direkte relation til overfaldet for mere end fem år siden - og derfor også om de dømte mænd kan retsforfølges yderligere.

Artiklen fortsætter under billedet..

Simon Dobbin blev tæsket af 12 mænd og mistede efterfølgende evnen til at gå, tale og bevæge sig. Foto: SWNS.COM/Ritzau Scanpix

12 dømt for vold - en for assistance

I 2017 blev i alt 13 mænd dømt for det ekstremt voldelige overfald, der i første omgang kostede Simon Dobbin et år på hospitalet. Siden et liv lænket til en kørestol.

Tre af de 13 blev idømt fem års fængsel for vold, mens ni andre fik mellem 16 måneders fængsel og fire års fængsel. En enkelt blev dømt for at assistere de andre.

Overfaldet skete efter en kamp mellem Southend United og Cambridge United på Roots Hall i Southend.

Efterforskningen blev styret af Martin Pasmore, der under arbejdet med sagen kaldte gerningsmændene for 'en gruppe dyr'.

Dengang afviste han forlydener om, at Simon Dobbin selv var blevet smidt ud af stadion den skæbnesvangre dag - og at offeret derfor skulle have motiveret voldsmændene.

- Lad mig være helt tydelig, Simon Dobbin er en gennemført ordentlig mand. Han var ikke involveret i nogen form for urolighed og blev ikke bortvist fra kampen eller noget andet etablissement, lød det fra efterforskeren, der samtidig kaldte Dobbin et uskyldigt offer.

Udover hustruen Nicole efterlader Simon Dobbin sig tre børn.

Mord, misbrug, vold og voldtægter: Danske prof-bokseres Hall of Shame

Far blev dræbt og onkel er storrøver: - Jeg har ét mål

Sportsstjerner der døde alt for tidligt