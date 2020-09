Hjerteskærende detaljer om hendes død

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

De havde været kærester i 27 år og gift i 25 år dem.

I juli sidste år døde Tanya Jones 53 år gammel i hjemmet i Los Angeles.

Hun havde været ramt af livmoderhalskræft to gange og fik hudkræft i 2013, som spredte sig til lungerne og hjernen.

I en ny bog med titlen 'Lost Without You - Loving and Losing Tanya' fortæller tidligere Chelsea-spiller og anfører i Wimbledon FC Vinnie Jones om tabet af hans kone.

På banen var Vinnie Jones en hård bandit, som senere havde gangsterroller foran kameraet, men nu viser han sig fra sin helt bløde side.

I et uddrag fra bogen - offentliggjort i engelske The Sun - beskriver den 55-årige waliser flere hjerteskærende detaljer om Tanyas sidste dage og død.

Vinnie Jones fortæller om sin kones død. Foto: Richard Young/Shutterstock

Natten, hun døde, sad Vinnie Jones ude i deres have.

- Jeg bemærkede et hvidt lys over mig. Jeg vidste, at det ikke kunne være en stjerne på grund af skyerne. Jeg vidste allerede, at når du mister noget, kan du lede efter tegn på det, så jeg var på vagt.

- Jeg troede aldrig på den slags, og jeg ville ikke gøre det nu, men det hvide lys var der. Det var bestemt ikke en stjerne, en helikopter eller et fly - det var for lavt. I min sorg og desperation sagde jeg til lyset: 'Er det dig, skat?'

Han sendte herefter et kys op mod det hvide lys, som så fløj væk.

- Jeg følte smerten forlade hende. Det var seks års smerte, men nu fløj den væk.

Vinnie Jones fortæller også i bogen, at han nogle gange siger til folk, at han bare venter på at blive genforenet med hende, men at hans venner så prøver at tale ham ud af sorgen ved at sige, at han har lang tid tilbage at leve i.

