Højbjerg blev flæsket: 'Det er en skændsel'

Sådan er det ikke i de mennesketomme stadioner i dag, når corona sætter en stopper for alt det sjov, men til gengæld kan man nu ofte høre, hvad spillere og trænere får sagt.

Og det er ikke altid de pæneste gloser i sproget, der fyger afsted.

Da Pierre-Emile Højbjerg blev sendt hårdt i græsset af Brentfords Josh Dasilva, fløj det ud af Mourinho:

- Det er en skændsel, kunne man høre manageren sige i liga cup-semifinalen.

Efterfølgende var han dog mere blød:

- Sådan er fodbold. Dasilva er en ung fyr og en god spiller, så i kampens hede er der ikke noget at være kritisk over for.

- Mike Dean (Dommeren, red.) tog beslutningen ved hjælp af VAR, og alt er fint.

Højbjerg fik et grimt sår på skinnebenet, men ville tilbage på banen for at gøre kampen færdig. Han blev dog stoppet af Mourinho.

Portugiserens danske modstykke i kampen, Brentford-træner Thomas Frank, manede også til besindighed, selvom tacklingen og såret, som fulgte med, så grimt ud.

- Man må tage med, at Dasilva aldrig har fået et rødt kort før. Jeg har aldrig set ham gå så fysisk ind i en tackling før.

Den danske landsholdspiller tog det med godt humør.

- Selvfølgelig var det ikke med vilje, tænk ikke på det. Jeg er en viking, og jeg har det fint. Men du skylder mig en ny benskinne, skriver Højbjerg på Twitter.

