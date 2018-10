Højbjerg hjælper Southampton videre i Liga Cup'en

Der skulle en straffesparkskonkurrence til for at afgøre kampen, da Southampton tirsdag mødte Everton i den engelske Liga Cup, der også er kendt som Carabao Cup.

Her var Pierre-Emile Højbjerg med en scoring med til at sende Southampton videre til ottendedelsfinalerne i turneringen, da danskeren gjorde det til 3-2 i straffekonkurrencen, der endte 4-3.

Southampton så længe ud til at kunne afgøre kampen inden for den ordinære spilletid, efter at Danny Ings kort før pausen gjorde det til 1-0.

Men i det 85. minut fik Evertons Theo Walcott udlignet. Kampen skulle derfor ud i forlænget spilletid.

Her blev der ikke scoret, og der skulle dermed en straffesparkskonkurrence til for at finde en vinder.

Her blev der scoret på de første fire forsøg, inden Evertons offensivprofil Richarlison brændte. Herefter trådte Pierre-Emile Højbjerg frem og scorede, inden Liverpool-klubbens forsvarsspiller Kurt Zouma efterfølgende omsatte sit forsøg til en scoring.

Et mislykket forsøg på det efterfølgende spark fra Southamptons Matt Targett gav Everton håb, men Theo Walcott brændte sit forsøg, og Cédric Soares kunne derefter sparke sejren i hus for Southampton.

Jannik Vestergaard var ikke med i Southamptons trup til kampen og derfor ikke banen.

Se også: United spilder chancerne i CL-nullert mod Valencia