Højbjerg med hovedrolle i Tottenham-sejr

Tottenham og Pierre-Emile Højbjerg er med i bowlen, når der søndag bliver trukket lod til FA Cup'ens ottendedelsfinaler.

Lørdag var holdet således skarpest i duellen med ligarivalerne Brighton og vandt på hjemmebane 3-1 efter blandt andet to scoringer af Harry Kane.

Spillemæssigt var opgøret mere lige end slutcifrene indikerer, men som flere gange tidligere havde Brighton ikke den fornødne pondus offensivt.

Den danske landsholdsprofil Pierre-Emile Højbjerg spillede hele kampen på Tottenhams midtbane og havde en fod med i sit holds første scoring.

Efter bare 13 minutters fandt Højbjerg stjerneangriberen Harry Kane, som efter et par træk drejede bolden i kassen fra kanten af feltet.

Tottenham var klart bedst i opgørets første halve time, og efter 24 minutter sendte den brasilianske wingback Emerson Royal bolden flot i mål fra en meget spids vinkel.

Med til historien hører dog, at bolden blev rettet af og formentlig var tænkt som et indlæg.

Udeholdet kom herefter langt bedre med og skabte også nok med chancer, men først efter 63 minutter kom modsvaret, da midtbanespilleren Yves Bissouma via en Højbjerg-afretning fik sendt kuglen i nettet.

Brighton kunne nu for alvor gøre sig forhåbninger om et comeback, men de fik hurtigt et knæk, da Harry Kane gled sin anden scoring over stregen efter forarbejde af Yves Bissouma.

Det var afgørelsen på et livligt opgør mellem to mandskaber, der i Premier League holder til lige under toppen.