Højlund-feber i Manchester: - Den vi desperat har manglet

Om få timer bliver Rasmus Højlund præsenteret foran op mod 75.000 fans på Manchester Uniteds hjemmebane, Old Trafford.

Ekstra Bladet har spurgt en række af klubbens fans, hvad de tænker om den nye danske tilføjelse til holdet.

Foto: Claus Bonnerup

En, der ikke kan få armene ned, er Phillip fra Polen, der skal ind og se Uniteds kamp mod RC Lens lørdag, hvor Højlund ifølge Ekstra Bladets oplysninger kort inden vil blive præsenteret.

- Jeg tror, Højlund er perfekt for Ten Hags stil. Vi mangler kvalitetsangribere på holdet. Han er en ung og talentfuld fyr fra Serie A. Jeg er virkelig hyped for ham, fordi jeg ved, han er en stor United-fan og blandt andet afviste PSG. Jeg glæder mig til at se, hvad han tilføre holdet.

- Kendte du til Højlund, før han blev kædet sammen med United?

- Jeg hørte om ham sidste sæson. Og da rygterne om ham og Manchester begyndte, så jeg højdepunkter på YouTube med ham. Jeg tror, han har det rå talent, og jeg tror, United er det bedste sted på planeten til at løfte ham til næste nivaue.

Frank og Noah er på Old Trafford for første gang i deres liv og er taget hele vejen fra det sydlige England for at se lørdagens kamp mod RC Lens. Foto: Jonathan Damslund

En for fremtiden

Daniel har været Manchester United fan hele livet og gik en tur med sine to børn, da Ekstra Bladet fangede ham foran det historiske stadion.

- Han er uprøvet, men det er det, vi vil have. En der er ung og viser passion og viser, at han vil til United. Hvis Ten Hag kan forme ham, bliver det meget spændende, siger han.

- Man kan se, der er noget ved ham. Det er noget for fremtiden. Ikke bare et par år. Han kan komme til at være her ti år. Det håber vi på.

Det er især Højlunds talenter og det faktum, at han er ung, som de mange United-fans lægger vægt på.

- Han virker som den, vi desperat har manglet, siger Poul, der er taget fra det sydlige England for at se lørdagens kamp med sin søn Noah.

Det er ikke første gang, Lok og Ryan skal se United i aktion på det legendariske stadion, men de glæder sig til at se Højlund blive præsenteret lørdag. Foto: Jonathan Damslund

Ikke overbevist - endnu

Lok fra London synes, at medierne har været for hurtige til at sammenligne den 20-årige dansker med norske Erling Haaland, der bombede Premier League sønder og sammen for naboerne hos Manchester City.

- Jeg synes, medierne har fokuseret for meget på at sammenligne ham med en vis anden skandinavier (Erling Haaland, red.). Det, synes jeg, er åndssvagt. Vi skal bakke op om Højlund, og jeg tror 100 procent på ham.

Men det er ikke alle fans, der endnu er overbevist om, at Højlund er perfekt for klubben. Frank har været United-fan i en menneskealder, og han føler sig først overbevist, når Højlund har vist noget på holdet.

- Jeg har brug for flere informationer om ham. Jeg ved kun, hvad jeg har fået at vide. Men jeg håber, han kan gøre en forskel, siger han.

Frank 'bløder rødt', som han selv udtrykker det. Han kender ikke den unge dansker så godt endnu, men håber, at han bliver en succes i hjerteklubben. Foto: Jonathan Damslund

Dyreste nogensinde

Det er dog en realitet, at Rasmus Højlund er Uniteds nye angriber. Ifølge transferjournalisten Fabrizio Romano blev der skrevet endeligt under torsdag.

Transferen har været længe undervejs, men tirsdag satte den danske landsholdsangriber sig på et fly til Manchester.

Manchester Uniteds pressechef, Andrew Ward, bekræftede i den forbindelse over for Ekstra Bladet, at danskeren gennemgik det obligatoriske lægetjek onsdag.

Allerede lørdag aften i sidste uge blev Rasmus Højlunds snart forhenværende klub, Atalanta, og Manchester United enige om en femårig aftale med option på en sæson mere, og prisen for Højlunds kvaliteter ligger samlet på 72 millioner pund - svarende til 626 millioner kroner.

Han vil dermed med afstand blive den dyrest handlede dansker nogensinde.