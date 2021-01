Holdkammeraterne flækkede af grin

Tottenhams Dele Alli væltede på banen, hvilket fik Gareth Bale og Heung-min Son til at more sig gevaldigt på bænken

Tidligere var han den helt store stjerne på Tottenhams mandskab sammen med Harry Kane, men i denne sæson har det været småt med spilletid for Dele Alli.

Søndag fik han dog sjælden græsgang, da José Mourinho nærmest stillede med lutter reserver mod upåagtede Marine fra den ottendebedste række i England.

Tottenham vandt sikkert 5-0 og er derfor klar til fjerde runde i FA Cuppen.

Dele Alli leverede en ganske glimrende kamp med et fint blik for holdkammeraterne, men en enkelt situation fik dog vennerne på bænken til at flække af grin.

Artiklen fortsætter under billederne... Der var plads til smil hos flere af spillerne på Tottenham-bænken. Selve klippet, hvor de griner af Dele Alli, kan vi dog desværre ikke vise af rettighedsmæssige årsager, da det kun blev vist i BBC's pausestudie. Foto: Clive Brunskill/Ritzau Scanpix



Den stærke tekniker var i løbet af kampen lige hurtigt nede og vende på græsset, efter han mistede balancen. Foto: Clive Brunskill/Ritzau Scanpix

I første halvleg var englænderen ved at løbe baglæns, men snublede så over egne ben lige foran Tottenham-bænken.

Kameraer var hurtige til at fange reaktionerne. Heung-min Son prøvede at holde sig for munden, men det var tydeligt, at han ikke kunne holde sit grin tilbage.

Sergio Reguilón morede sig også gevaldigt sammen med en storgrinende Gareth Bale, der viste et imaginært gult kort med sin hånd. Han må have ment, det var film, da der ikke var en modstander i nærheden.

Artiklen fortsætter under billedet...

Premier League-mandskabet spillede under ydmyge og uvante forhold. Foto: Clive Brunskill/Ritzau Scanpix

Selvom Dele Alli måske syntes, at situationen var noget pinlig, har han meget at glæde sig over efter kampen. Manager Mourinho har nemlig åbnet for, at han igen kan være en del af portugiserens planer.

- Han var her i dag, og selvfølgelig var det ikke en kamp, hvor man kunne måle kvaliteten, men hans professionalisme og holdning er jeg meget tilfreds med.

- Jeg bliver ikke overrasket, hvis Dele spiller med os onsdag, sagde Mourinho.

Den 24-årige Tottenham-spiller har blot fået 74 minutter i Premier League denne sæson, men der kan altså være håb om mere allerede onsdag mod Aston Villa.

