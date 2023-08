Hollywood-stjerne udlåner luksus-villa til Wrexham-spiller

Wrexhams målsluger Paul Mullin får glæde af Los Angeles' sol og en lækker nybygget villa, når han skal komme sig over den skade, han fik i en venskabskamp mod Manchester United 26. juli.

Det er nemlig den ene af klubbens to stjerne-ejere, Rob McElhenney, som er kendt fra tv-serien 'It's Always Sunny In Philadelphia', der udlåner sit hus til angriberen, der punkterede en lunge mod de britiske giganter.

Det skriver Sky Sports News.

- Det, der er sket med Paul, er voldsomt ærgerligt for klubben, men på den anden side er det også en kontaktsport, og disse ting sker, siger Hollywood-stjernen.

- Men han er okay, og jeg skrev med ham i morges. Han er i San Diego nu, men kommer op til os og bor et par dage, inden han tager tilbage til Wales, afslører han.

Her punkterer Paul Mullin sin lunge efter et sammenstød med Manchester United-målmand Nathan Bishop. Foto: Sean M. Haffey / Getty Images via AFP / Ritzau Scanpix

Rob McElhenney har sammen med sin kone Kaitlin Olson et lækkert nybygget hus i Los Angeles - ikke langt fra San Diego, hvor Mullin befinder sig.

'Bliv væk fra Wrexham'

Uheldet for Paul Mullin skete i et voldsomt sammenstød med Manchester United-målmand Nathan Bishop, og United-keeperen har fået stor kritik af Wrexham-træneren Phil Parkinson.

- Hvis jeg skal være ærlig, er jeg rasende. Det var en klodset og hensynsløs tackling i en testkamp, og jeg er på ingen måde tilfreds. Jeg kender ikke målmanden, men han gør nok klogt i at holde sig væk fra Wrexham, for vi er ikke glade, udtalte han om sammenstødet ifølge Manchester Evening News.

Siden da har Nathan Bishop dog været ude og undskylde handlingen på sine sociale medier.

Det forventes ifølge Sky Sports ikke, at Paul Mullin er med, når Wrexham lørdag spiller klubbens første ligakamp i sæsonen hjemme mod MK Dons.