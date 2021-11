Hvad sker der? Bolddreng nægter at give bolden

I dommerens overtid i første halvleg sparkede Alex Greenwood bolden langt over Villa-målet. Da Hannah Hampton skulle have bolden bag målet, nægtede bold-drengen at give hende den.

Hampton stod og slog ud med armene og kiggede på dommeren, før bold-drengen til sidst gav Villa-målmanden bolden.

Den mærkværdige situation havde dog en god forklaring, og bolddrengen gjorde præcis, som han skulle.

Sky Sports-kommentatoren Jacqui Oatley forklarede kort efter, at bolddrengen blot fulgte Covid-19 retningslinjerne, han var blevet instrueret i.

Ifølge reglerne skal en ny bold komme fra kampens fjerdedommer og ikke bolddrengene på grund af Covid-19.

Den unge bolddreng fik efter episoden stor ros for at overholde reglerne til punkt og prikke på trods af, at det i øjeblikket virkede meget underligt.

Kampen endte med en sejr på hele 5-0 til Manchester City. Alle fem mål blev scoret i anden halvleg.

Begge hold har nu ti point efter otte kampe og indtager henholdsvis sjette- og syvendepladsen i den bedste engelske kvinderække.