Hvem skal betale for død spiller?

Fodboldklubberne Cardiff og Nantes er stadig uenige om betalingen for fodboldspilleren Emiliano Sala, der omkom i januar.

Derfor har Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) givet klubberne ti dage til at nå til enighed, ellers vil Fifa beslutte prisen og omstændighederne for betalingen, skriver AFP.

- Vi kan bekræfte, at der er sendt et brev til parterne, og vi kan ikke kommentere det yderligere, lyder det i en udtalelse fra Fifa.

I februar blev Fifa trukket ind i sagen om transfersummen for den argentinske fodboldspiller, der omkom i et flystyrt, da han netop var på vej til Cardiff, efter at klubberne havde indgået en aftale.

Cardiff og Nantes var blevet enige om en pris på 17 millioner euro (cirka 126 millioner kroner), der skulle betales i rater, men Cardiff har tidligere modsat sig at betale første rate på seks millioner euro.

Emiliano Sala døde, da han i et privatfly med piloten David Ibbotson var på vej til Wales 21. januar. Det lille fly styrtede ned i Den Engelske Kanal.

Først 8. februar fandt et eftersøgningshold fodboldspillerens lig. Flyets 59-årige pilot er stadig savnet.

Cardiff skulle have betalt første rate 20. februar, men blev dengang enig med Nantes om at udskyde betalingen, indtil undersøgelserne af flystyrtet var færdige.

Efterforskningen er stadig i gang, og den endelige undersøgelsesrapport vil blive gjort tilgængelig for offentligheden, meddelte britiske efterforskere i midten af august.

Her kom det frem, at Sala og Ibbotson blev udsat for farlige niveauer af kulilte, inden flyet styrtede ned.

Hvis Fifa ender med at fastsætte en pris og en afklaring på betalingen, så kan beslutningen appelleres, skriver AFP.

