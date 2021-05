Hylder Guld-Schmeichel: - Fremragende redninger

Den danske landsholdsmålmand får rosende ord med på vejen for sin præstation i gårsdagens FA Cup-finale

Kasper Schmeichel og Leicester City vandt lørdag klubbens første FA Cup-titel, da de slog Chelsea 1-0. Den danske landsholdsmålmand holdt buret rent, takket være blandt andet to fantomredninger af danskeren i det sidste kvarter af kampen.

Dagen derpå bliver Kasper Schmeichels præstation også rost i de engelske medier, hvor det især er de to store redninger sidst i kampen, der fremhæves.

'Danskeren blev ikke testet, før Leicester var foran, og her udmærkede han sig med fremragende redninger,' skriver The Guardian og giver danskeren karakteren otte ud af ti.

Kasper Schmeichel løftede pokalen sammen med klubbens 'gamle' kaptajn Wes Morgan. Foto: Kristy Wigglesworth/Ritzau Scanpix

London-avisen The Evening Standard hopper med på at give Kasper Schmeichel samme karakter og tilføjer:

'En stolt dag, da han ledte klubben, han har tjent så godt i et årti, ud på Wembley og endte efter finalen med at være en cup-vindende kaptajn,'

'Hans far var engelsk fodbolds målmandskonge i et årti, men nu har Kasper Schmeichel en redning, der kan matche enhver af sin berømte fars redninger,' skriver The Mirror om danskerens mirakelredning på Mason Mounts skud i 87. minut.

Den engelske avis skriver desuden, at danskerens sene redning vil være en del af folks FA Cup-minder i mange år.

Mens manden bag finalens eneste mål, Youri Tielemans, officielt blev kåret til kampens spiller, har Leicester-fansene selv valgt danskeren som deres 'Man of the Match'.

Pissehamrende stolt

Efter finalen kunne den danske landsholdsmålmand i et interview for 6'eren heller ikke selv forklare, hvordan han lavede de to fantomredninger.

- Det ved jeg ikke. Nogle gange sker sådanne ting. Vi kæmpede simpelthen så hårdt, og vi havde drømt om det her. Vi talte om i starten af sæsonen, at vi ville vinde denne pokal. Nu står jeg med den i dag. Jeg er sindssygt glad, sagde Kasper Schmeichel efter finalen.

Den danske landsholdsmålmand måtte finde de store redninger frem til sidst for at holde buret rent. Foto: Nick Potts/Ritzau Scanpix

Det var femte gang Leicester City deltog i en FA Cup-finale, hvor de altså fik deres første FA Cup-titel.

De to finalehold mødes igen på tirsdag. Chelsea tager på Stamford Bridge imod de nye FA Cup-vindere i Premier League, hvor der står vigtige point på spil i kapløbet om Champions League-pladserne.