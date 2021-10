Hylder Harder: - Fantastisk

Pernille Harder kom atter på tavlen, da Chelsea onsdag aften slog Juventus 2-1 i Champions League.

Med godt 20 minutter igen bragte danskeren sin klub på 2-1, og scoringen og danskerens generelle præstation fik efterfølgende hendes træner Emma Hayes til at overøse Harder med roser.

- Hun leverede en fantastisk præstation. Jeg har sagt det før - hun kom til klubben og til et svært land og sluttede sig til et hold, der allerede var fantastisk, men hun har taget os til et endnu højere niveau, siger hun ifølge Sky Sports.

Artiklen fortsætter under billedet..

Emma Hayes er glad for sin danske bomber. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Emma Hayes tilføjer, at alle unge mennesker burde se op til Pernille Harder.

- Hun tager ansvar, hun er til at regne med, og hun er der, når det betyder noget. Hun er en nøglespiller for det her hold. Jeg er så glad for, at hun er en del af truppen, siger træneren.

Pernille Harder blev historiens dyreste kvindelige fodboldspiller, da hun skiftede fra tyske Wolfsburg til Chelsea sidste sommer.

I sin første sæson i London scorede hun ni mål i 22 kampe i den bedste engelske række, mens det indtil videre er blevet til tre mål i fem kampe i indeværende sæson - plus to i Champions League.

Gårsdagens kamp mod Juventus blev spillet foran masser af mennesker på Allianz Stadium i Torino, og matchvinderen var naturligvis glad efter sejren.

- Det er sådan, alle Champions League-aftener burde være. Jeg ved ikke, hvor mange tilskuere, der var, men det føltes fyldt. Jeg ville ønske, det var Chelsea-fans, men denne gang var det Juventus-fans. Men det var fantastisk, siger Pernille Harder.

Det var den første kvindelige Champions League-kamp på Allianz Stadium med tilskuere. Juventus' kvinder spillede også hjemmekampen mod Lyon i sidste sæson på det store stadion, men her var dørene lukkede på grund af corona.

Udover succesen på klubplan er Pernille Harder også historiens mest scorende spiller på det danske landshold. Her er hun noteret for 66 kasser i 130 kampe.