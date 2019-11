Hyldet for kæmpe penis: - Lav den om

Sidste sommer skiftede angriberen Ivan Toney fra Newcastle i Premier League til Peterborough United i den tredjebedste engelske række, League One.

Her banker han mål ind på stribe, og det har ført til en helt speciel spillersang fra fansene til angriberen.

Men den vil angriberen nu have lavet om. Det fortæller han i en officiel udtalelse på klubbens hjemmeside.

- Selvom sangen ikke er stødende for mig, så ville det være dejligt at høre en ny mere familievenlig version af sangen, så alle unge fans på stadion også kan være med, siger Toney i den officielle udtalelse.

Spillersangen indeholder blandt andet en linje, der handler om størrelsen på den 23-årige angribers penis, og det er det, der ikke er helt populært.

Tilbage i 2017 sang Manchester United-fans noget tilsvarende til angriberen Romelu Lukaku, men her opfordrede anti-diskriminerings-gruppen 'Kick it out' klubben til at stoppe sangen.

- Race-stereotyper er aldrig acceptable - uanset om intentionen er for at støtte spillere, lød det dengang fra Kick it out.

11 mål i 17 kampe er det foreløbig blevet til i denne sæson for angriberen, hvilket holder Peterborough fremme på tredjepladsen med udsigt til oprykning til The Championship.

Angriberen er dog ikke helt vred på fansene.

- Jeg ønsker at takke fansene for den måde, de har bakket mig op på, siden jeg kom til klubben. Det er dejligt at føle sig elsket af fansene, lyder det i det statement, hvor han samtidig bønfalder dem om at lave en mere familievenlig sang.

Ivan Toney i kamp for Newcastle mod Chelsea. Foto: SCOTT HEPPELL/Ritzau Scanpix

Ivan Toney fik aldrig sit gennembrud hos Newcastle, hvor han var fra 2015 til 2018, men kun fik to kampe på førsteholdet.

Han blev siden udlejet til Barnsley, Shrewsbury, Scunthorpe og Wigan, hvor han fik gang i målscoringen igen, og siden sidste sommer er det blevet til imponerende 27 mål i Peterborough.

Det forlyder i fanfora, at hans venner og familie ofte er at finde på stadion. Senest kunne de høre stadion synge Toney-sangen til kampen mod Coventry.

Skulle nogen være interesseret i teksten, så kan de tvivlsomme rim nærlæses herunder.

- Ivan Toney, Ivan Toney, He hates the Cobblers, He hates the Cambridge, his cock is fucking massive...

