I fængsel for sex med mindreårig: Nu taler PL-profil

Den tidligere Premier League-profil Adam Johnson blev i foråret 2016 dømt til seks års fængsel for at indgå i seksuelle forhold med en mindreårig pige.

I retten sagde dommeren, at Johnson havde udnyttet sin position overfor den 15-årige fan, der har lidt alvorlige psykologiske mén.

Tre år efter retssagen er den tidligere Sunderland-spiller nu løsladt, og fortæller nu, at han ser tilbage på episoderne med stor fortrydelse.

- Jeg er virkelig ked af den effekt, min opførsel har haft på dem, der var direkte involveret. Det skulle aldrig være sket, og jeg fortryder inderligt, hvad jeg har gjort.

- Nu vil jeg koncentrere om fremtiden, og jeg vil vise gennem mine handlinger, at jeg er opsat efter at betale tilbage til dem tilbage, der støttede mig i den svære tid. siger Adam Johnson ifølge BBC.

Som registreret sexforbryder, skal Johnson nu fremlægge sin adresse, bankoplysninger og meddele politiet, hver gang han ønsker at rejse ud af landet.

Adam Johnson fik revet sin Sunderland-kontrakt over, da han blev dømt for seksuel omgang med en mindreårig pige i 2016. Foto: AP.

Inden han røg bag tremmer, nåede Adam Johnson blandt andet 73 kampe for Manchester City og 122 kampe for Sunderland. Han nåede også at spille 12 kampe for det engelske landshold, men de blev taget fra ham i forbindelse med hans straf.

Adam Johnson havde ingen kommentarer til, om han har tænkt sig at gøre comeback på fodboldbanen.

