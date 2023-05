I spil til nyt job

For et beskedent budget har Jon Dahl Tomasson skabt fine resultater med Blackburn, der først til sidst kiksede en mulig play-off-kamp om muligheden til oprykning til Premier League.

De præstationer, som John Dahl Tomasson har skabt med Blackburn, har vakt opsigt flere steder. Han er nævnt som en fremtidig manager i Leeds til den nye sæson, og han er også nævnt som en stærk kandidat hos Leicester, hvis de rykker ud af Premier League.

Meldingerne fra det midtengelske er, at klubben går benhårdt efter Graham Potter, hvis de overlever i Premier League.

Oven på 0-3-blamagen mod Liverpool ser det sort ud for klubben, der nu kun mangler to kampe - Newcastle ude og West Ham hjemme.

Aktuelt er Leicester under stregen, og det er stærkt tvivlsomt om tre point er nok til at redde sig i Premier League.

Hvis de rykker ned, nævner Daily Mail, at Jon Dahl Tomassons bedrifter med små midler har imponeret hos Leicester-bosserne. Swansea manager Russell Martin hører også til i feltet over mulige emner, hvis klubben skal ned på anden klasse for at vende i Championship.

En mirakelredning i Premier League vil formentlig også betyde, at Dean Smith, der overtog efter Brendan Rodgers, stiller sig selv i en god position til at fortsætte i jobbet i næste sæson. Under alle omstændigheder er Smith i første omgang kun ansat til og med sæsonens sidste kamp.

Viktor Kristiansen har været ude og inde af Leicester mandskabet i maj. Mod Liverpool mandag kom han slet ikke ind. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix.

Leicester har haft en frygtelig sæson, hvor det kun er blevet til sejr i én af de seneste 14 opgør.

Daniel Iversen har erobret pladsen mellem stængerne, mens Victor Kristiansen har været ude og inde af holdet de seneste uger. Mod Liverpool sad han på bænken i hele kampen.

Jannik Vestergaard er skadet, og det virker ikke, som fremtiden hører til i det midtengelske. Kontrakten udløber om et år, men pilen peger mod en ny udfordring i sommervinduet.