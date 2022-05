Ikon stopper på Wembley

Adebayo Akinfenwa er ikke kendt for at være den mest tekniske, hurtigste eller mest målfarlige angriber i historien.

Han er til gengæld kendt for at være den stærkeste fodboldspiller i verden, og nu håber han på at få den stærkeste afslutning på karrieren på et af verdens mest ikoniske stadioner.

Det sker, når Akinfenwa 21. maj løber ind på Wembley til sin sidste kamp i karrieren.

Her skal han sammen med sine holdkammerater i Wycombe Wanderers forsøge at sikre oprykning til Englands næstbedste række, EFL Championship.

Og han glæder sig, den kære Adebayo Akinfenwa.

- Det er fantastisk. Det er smukt. Jeg vil være fyldt 40 år, når jeg går på Wembley. Min sidste kamp vil være på Wembley, siger Adebayo Akinfenwa til SkySports, oven på Wycombes sejr i playoffsemifinalen mod MK Dons.

Et opgør, som de vandt samlet med 2-1.

Akinfenwa i kamp med Manchester Citys Kevin De Bruyne i den engelske pokalturnering. Foto: Dave Thompson / AP Photo / Ritzau Scanpix

Lavtrangeret ikon

Almindeligvis forbinder man ikonbeskrivelsen med elegante spillere som Cruyff, Laudrup, Messi eller Ronaldo.

Men for mange er den over 100 kg tunge Adebayo Akinfenwa, også kaldet 'The Beast', et ikon på grund af hans størrelse og positive attitude over for fodbold, hvilket 1,4 millioner følgere på det sociale medie Instagram også vidner om.

Den populære angriber har primært huseret i den tredje- og fjerdebedste engelske række, men nåede i sæsonen 2020-21 at få en enkelt sæson i den næstbedste engelske række.

Her scorede han et enkelt mål i 35 kampe.

I alt har han præsteret at score 233 mål i 792 kampe i en karriere, der har strakt sig over mere end 20 år.