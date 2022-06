Indbrud på stadion: Ødelægger banen med traktor

I næste måned begynder forberedelserne til den kommende sæson for Plymouth Argyle med to træningskampe mod Swansea og Bristol City, men League One-klubben har måske ikke nogen bane at spille kampene på.

Natten til søndag trængte flere personer nemlig ind på klubbens stadion. Her brød de ind i en traktor, som klubben bruger til at pleje banen, og kørte rundt på græstæppet.

Plymouth er i forvejen i gang med at renovere banen forud for den kommende sæson, så banen har taget skade i så stor grad, at der nu er brug for dyre og omfattende reparationer. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

'Dette arbejde kommer med ekstra omkostninger for klubben og sætter vores banefolk, der i forvejen kæmpede med at blive klar til et tætpakket program i pre-season, under yderligere pres.'

'Klubben vil også opskalere sikkerheden på stadion, så vi sikrer, at dette ikke sker igen. Dette betyder selvfølgelig også ekstra omkostninger, som vi ellers kunne have brugt på at forbedre stadion, truppen og kampdagsoplevelsen i Argyle.'

Plymouth blev nummer syv i den forgangne League One-sæson.

