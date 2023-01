Iskold farce: Afbrudt efter seks minutter

Officials gennemtrumfede, at WSL-kampen mellem Chelsea og Liverpool skulle gennemføres. Seks minutter senere blev opgøret fløjtet af

Det var skandaløse og farlige scener, der udspillede sig i kampen mellem Chelsea og Liverpool i Womens Super League søndag eftermiddag.

Der gik da heller ikke mere end seks minutter, før kampen blev fløjtet af og aflyst. Indtil da havde spillerne kuret rund på den isglatte bane, der af flere aktører blev beskrevet som en skøjtebane.

Det skriver flere britiske medier heriblandt SKY Sports og Daily Mail.

Der var alternative metoder i brug for at tø græsplænen op. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Banen i London var ellers blevet godkendt to timer før kampstart - blandt andet fordi medarbejdere gik rundt på græstæppet med løvblæsere for at tø isklumper op ...

Men da Chelseas Erin Cuthbert efter fem minutter faldt og slog sig voldsomt, tog dommer Paul Howard beslutningen om at blæse kampen af.

Erin Cuthbert (bagerst) var en af de mange spillere, der ikke kunne holde balancen på skøjtebanen. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Chelsea manager Emma Hayes udtalte fra morgenen af, at kampen aldrig burde have været fløjtet i gang.

- Man kunne se fra første fløjt, at banen var en skøjtebane ned langs siderne. Matt Beard (Liverpool-manager, red.) var rasende over, at kampen overhovedet skulle sættes i gang, og han har ret, sagde Emma Hayes.

Lignende scener udspillede sig flere steder i de engelske kvinderækker til stor frustration for spillerne.

'Tak for i dag, det blev en kort fornøjelse', siger Paul Howard til Chelsea-spillerne. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Brentfords kamp mod Whyteleafe i en lavere række blev således afbrudt efter ti minutter i anden halvleg på grund af banens beskaffenhed, mens Brighton-Arsenal blev aflyst kort inden kampstart på grund af frost i banen.