Iskold klub-boss: 'Zanka' er færdig!

Engelske Huddersfield rykkede ud af Premier League, og den danske keeper Jonas Lössl kom hurtigt videre til Everton.

To danskere er dog stadig kontraktligt bundet til Championship-klubben, men hverken Philip Billing eller Mathias 'Zanka' Jørgensen kan se frem til at få mere spilletid mere i klubben.

Det har Phil Hodgkinson, der er formand i Huddersfield, fastslået i forbindelse med et arrangement med klubbens fans for nylig.

- Jeg vil sige det sådan, at alle, der var med på træningslejren (i Østrig, red.), de støtter alle uden undtagelse manageren.

- Hvad angår spillere, der ikke var med på træningslejren, så er der en årsag til, at de ikke var med på træningslejren. Men vi havde selvfølgelig nogle, der kom sent tilbage fra landsholdssamlinger, lød det fra formanden ifølge mediet examinerlive.co.uk.

Phil Hodgkinson blev yderligere gået på klingen af en fan, som spurgte, hvad der ville ske med de to danskere, hvis der ikke indløber bud på dem fra andre klubber.

- De bliver ikke involveret i førsteholdet i Huddersfield Town, mens jeg er her, lød svaret fra formanden, der fik applaus fra tilhængerne i salen.

Huddersfield har tidligere offentliggjort rygnumre på klubbens spillere til den kommende sæson, og her indgik hverken Philip Billing eller Mathias 'Zanka' Jørgensen.

Philip Billing er fortid i Huddersfield - men måske på vej tilbage til Premier League. Foto: AP

Ifølge examinerlive.co.uk skal baggrunden for de knubbede ord fra formanden findes i et interview, som Billing gav til danske bold.dk i maj.

Her langede han voldsomt ud efter Huddersfield-træneren Jan Siewert, som han beskrev som 'arrogant'.

- Han er speciel. Rigtig tysk mentalitet, lidt mærkelig. Han kom ind, som om han havde vundet Premier League fem gange, lidt arrogant, og jeg tror, de fleste tabte respekten for ham efter en uges tid. Folk kunne godt se, der var et eller andet galt. Han 'prøvede for hårdt'-agtigt, sagde Billing dengang.

Mathias 'Zanka' Jørgensen har slet ikke været så åbenlyst kritisk, men det er er angiveligt blandt andet dette interview, der har gjort den danske duo aldeles uønskede i Championship-klubben.

Mens der endnu ikke er nyt om Mathias 'Zanka' Jørgesens kommende klub, så melder samme medie, at Philip Billing kan være tæt på et Premier League-comeback, fordi der angiveligt er interesse fra Bournemouth.

Begge spillere var sat af holdet i de sidste syv kampe i den forgangne sæson.

