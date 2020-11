Iskold på direkte tv: - Idiot

Roy Keane har aldrig været typen, der pakker tingene pænt ind.

Som spiller for Manchester United og Irland var han en, modstanderne slog sig på, og han holdt sig heller ikke tilbage, når der skulle uddeles skideballer og det, der var værre, til holdkammeraterne.

Spørg bare Peter Schmeichel, der endda kom i korporlig infight med Keane under en United-tur til Hongkong.

Ireren holder sig heller ikke tilbage, når han optræder som ekspert hos Sky Sports.

Søndag tændte han ild til sociale medier, da han under kommenteringen af Manchester City-Liverpool kaldte Citys engelske landsholdsspiller Kyle Walker 'idiot' på direkte tv.

Det skete, da han blev spurgt ind , hvordan Sadio Mane fik tilspillet sig det straffespark, som Walker temmelig klodset begik.

- Fordi han står overfor en idiot, Kyle Walker. Folk siger til mig, at han spiller godt. Det synes jeg ikke.

- Han er 30 år gammel og landsholdsspiller. Han er et trafikuheld, der bliver ved med at begå den samme slags fejl - og han bliver straffet for det, lød den stenhårde dom, mens den tidligere Manchester City-spiller Micah Richards forsøgte at gyde olie på vandene.

- Han har været i god form, og jeg synes, at Roy går en smule for langt her.

Tilbage i 2002 kostede Roy Keanes bramfri stil ham VM-slutrunden i Japan og Sydkorea.

Hans hårde kritik af forberedelserne fik den daværende manager, Mick McCarthy, til at lodse ham ud af truppen.

Men så lukkede Keane først op for alvor.

- Jeg accepterede dig ikke som spiller, jeg accepterer dig ikke som manager, og jeg accepterer dig ikke som et menneske.

- Du er en fucking nar, og du kan stikke din VM-slutrunde op i røven. Den eneste grund til, at jeg forholder mig til dig er, at du af en eller anden grund er manager for mit landshold. Du kan stikke det op i dine nosser, lød det dengang.

Siden blev han dog ansat af det irske fodboldforbund, og der er da heller ikke noget, som tyder på, at den seneste udtalelse får konsekvenser.

Således har Sky Sports selv delt klippet på sociale medier.

