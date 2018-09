John Terry i kovending: Derfor vil han ikke til Rusland alligevel

Gennem længere tid har den engelske forsvarsspiller John Terry været i tætte forhandlinger med Spartak Moskva om en mulig fremtid i den russiske klub.

Samtidig har den 37-årige midterforsvarer dog også overvejet, om det skifte ville være det rigtige, og han har nu truffet sin endelige beslutning.

Og den er ikke faldet ud til Spartak Moskvas fordel.

- Efter betydelige overvejelser har jeg besluttet mig for at afvise kontrakttilbuddet fra Spartak Moskva. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Spartak og ønske dem og deres fans alt det bedste i resten af sæsonen.

- Det er en ambitiøs klub, og jeg har været imponeret over deres professionalisme og den tid, de har givet mig. Men efter at have vurderet dette skifte med min familie har vi besluttet, at det ikke er det rette tidspunkt. Held og lykke, Spartak, lyder udmeldingen fra John Terry på sin Instagram-profil.

John Terry har stået uden kontrakt siden 1. juli, hvor hans kontrakt med den engelske klub, Aston Villa, udløb.

Tidligere har han slået sine folder i Chelsea, hvor han opnåede 702 kampe på førsteholdet.

Se også: Svenskere raser over dansk farce: Skulle smides ud

Se også: Kæmpe milliongevinst på vej til Superliga-klub

Nye detaljer om verdensmesters spritkørsel: Der var opkast i bilen

Bendtners mange skandaler: Hærværk, druk og taxi-tragedier

Chris Anker: Jeg glæder mig til at få hår på benene