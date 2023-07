Jon Dahls krise: En svær situation

Der er ikke liv og glade dage i Jon Dahl Tomassons klub, Blackburn Rovers.

Klubben, hvor han er cheftræner, har økonomiske problemer, og det sætter sig specielt på klubbens evne til at hente nye spillere.

Og derfor står det kritisk til i den engelske traditionsklub, der har eksisteret siden 1890, og som spiller i den næstbedste engelske række.

- Det er en svær situation. Da jeg startede projektet, var det et andet projekt. Det har ændret sig nu, og det bliver vi nødt til at være realistiske omkring, udtaler han til Lancs Live, der er et engelsk lokalmedie.

Ifølge mediet er klubben nødt til at skære i budgetterne grundet en ny skatteregel i Indien, som klubben bliver underlagt, da den primært af ejet af en indisk ejer.

Blackburn Rovers spiller i den næstbedste engelske række. De sluttede på en syvende plads sidste sæson. Foto: SIMON BELLIS/Ritzau Scanpix.

Det har medført, at Blackburn Rovers ikke har anskaffet sig nogen nye spillere i over en måned.

Det er på trods af, at klubben har mistet nogle af deres større profiler som Ben Brereton Díaz, Bradley Dack og Daniel Ayala.

- Jeg tror, at det er vigtigt at fortælle det (situationen red.) til fansene, fordi de er en del af klubben, og de er her for evigt, udtaler han til Lancs Live.

Transfervinduet i England lukker 1. september.

Så er spørgsmålet selvfølgelig bare, hvorvidt Jon Dahl forventer, at situationen kan ændre sig inden da.

Det spørg det engelske medie ham naturligvis også ind til, hvortil han svarer noget ærgerligt.

- Jeg ved det ikke. Jeg har det forfærdeligt over ikke at kunne sige noget. Forestil dig, hvordan tilhængerne har det.

Jon Dahl Thomasson kom til Blackburn Rovers juli sidste år. Før det var han træner i Malmö FF.