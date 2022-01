Jublede ekstatisk og brækkede fingeren

Et af Europas største talenter skal prise sig lykkelig for, at fodbold spilles med fødderne.

22-årige Kai Havertz var nemlig drønuheldig, da han onsdag aften åbnede scoringsballet for Chelsea, der mødte Tottenham i den engelske Carabao Cup.

I forbindelse med jubelscenen brækkede han sin højre lillefinger. Den vævre tysker blev overfaldet af ekstatiske holdkammerater, og da han efterfølgende bevægede sig op mod egen banehalvdel var han i smerter.

Og lillefingeren? Den var helt skæv.

Se situationen i videoen i toppen af artiklen.

Havertz fik behandling af Chelseas medicinske stab på grønsværen, og med bandage om fingeren fortsatte han med at spille indtil pausefløjtet, hvorefter hans manager, Thomas Tuchel, hev ham ud af opgøret.

Kampen forløb på Chelseas præmisser, og Tottenham måtte se sig slået med 0-2 i den første af de to semifinalekampe.

- Det var en fortjent sejr og et fantastisk resultat for os. Vi kunne sagtens have scoret mere, men Tottenham er en hård modstander, sagde Tuchel ifølge BBC efter sejren.

Pierre-Emile Højbjerg og resten af Spurs-mandskabet kan få revanche den 12. januar, hvor returkampen spilles.

