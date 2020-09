Jubler over million-aftale

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Den 27-årige danske landsholdsanfører Pernille Harder blev solgt for omkring 2,6 millioner kroner til den engelske fodboldklub Chelsea og bliver dermed den dyreste kvindelige fodboldspiller nogensinde.

Og det er kæmpestort, mener fodboldekspert hos DR Arnela Muminović.

- Hvis man ser isoleret på kvindefodbold, så er det kæmpestort, siger hun og tilføjer, at man på ingen måde kan sammenligne beløbet med herrefodbold og de tal, man arbejder med der.

For det første er det stort, fordi det er en dansker, der slår rekorden. For det andet er det stort på grund af det signal, det sender, at Harder blev købt for så højt et beløb, et år inden hendes kontrakt udløber.

- I kvindefodbold er man vant til, at man venter, til kontrakten udløber, og så henter man spillere, siger hun og forklarer, at man sidste år kun brugte fire millioner kroner på indkøb og salg af spillere.

- Hvis vi tager i det henseende, så er det jo kæmpestort, at man bruger små tre millioner kroner på en spiller, der har et år tilbage af sin kontrakt, fastslår Muminović.

Foto: Clive Brunskill/Reuters/Ritzau Scanpix

Det viser både, at Harder er meget værd, men også at Chelsea rigtig gerne ville have hende i truppen, mener hun.

Det rigtige skridt

Ifølge fodboldeksperten så er købet et skridt i den rigtige retning for kvindefodbold og fremtidens transfers.

- Jeg vil da håbe for kvindefodboldens skyld, at det sender et signal om, at man ikke bare kan forvente, at man kan få nogle af verdens bedste spillere ved at vente på, at deres kontrakt løber ud.

- Der kommer jo flere og flere klubber, som har pengene til det, og det, tror jeg også, bliver den naturlige udvikling. Om ti år, så er det måske kutyme, at man betaler, når man skal lave transfers. Selvfølgelig vil der altid være frie transfers, men der er et eller andet, der skal sætte skub i det, siger hun.

Foto: Gabriel Bouys/Ritzau Scanpix

Udover skridtet mod, at man i fremtiden måske vil begynde at betale for transfers i kvindefodbold, mener Muminović også, at der kan komme mere interesse for kvindefodbold.

- Jeg håber, det giver lidt genlyd, men også en debat og en diskussion af det. Jeg tror ikke, at vi for tre fire år siden havde skrevet så meget om det. Det siger også noget om, hvordan kvindefodbolden har rykket sig, så det er helt klart det rigtige skridt.

Selvom kvindefodbold har rykket sig, og der kommer mere interesse for den, så er udsigterne til at komme op på samme niveau som herrefodbold lange. Men det er heller ikke målet for kvindefodbold, mener hun.

- De skal bare kunne nå så højt som muligt, og måske sammenligne sig selv med kvindehåndbolden. Få nogle professionelle tilstande og seriøsitet i den måde, man behandler det på. Og komme nogle flere penge og profiler i det, så går man den rigtige vej.

- Det her skridt er helt klart i den rigtige retning, og det ved Pernille Harder også godt. Derfor er hun jo også pisse stolt af det.

