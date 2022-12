Kæmpe ballade

Fabinhos grove frispark mod Rodri endte med at give ballade mellem de mange stjerner

Det var egentlig en kamp uden ond stemning torsdag aften, men i 78. minut eksploderede det kortvarigt.

Liverpools Fabinho nedlagde Manchester Citys Rodri midt på banen i en ellers ufarlig situation, og så havde vi balladen.

Citys spanier kom op i det røde felt og var straks oppe i ansigtet på Fabinho. Få sekunder senere blandede Rodris holdkammerat Ilkay Gündogan sig.

Han skubbede Fabinho omkuld, og så var der godt ti spillere omkring situationen.

Rodris spanske landsmand og holdkammerat Aymeric Laporte ankom også til situationen og valgte at holde fast i Rodri, så han ikke blev indblandet i mere ballade.

Kampens dommer, David Coote, kvitterede med et gult kort til både Fabinho og Rodri.

Rodri var i første halvleg også involveret i en mindre batalje. Det var med Liverpools Fabio Carvalho. Liverpool-spilleren lagde Rodri ned.

City-stjernen valgte efterfølgende at føre sit ben mod Carvalho og rejste sig også hurtigt op for at skubbe til ham.

Manchester City vandt 3-2 og spillede sig dermed videre til kvartfinalerne i Liga Cuppen.