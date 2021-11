Kæmpe brøler: Omkamp skal spilles om

En omkamp i FA Cup'en skal nu spilles om.

Det lyder skørt, men sandt er det. Således skal Exeter City spille mod Bradford City for tredje gang i denne sæsons FA Cup for at finde ud af, hvem der skal videre fra turneringens første spillerunde.

Det skyldes en stor brøler i den første omkamp.

Lad os starte fra begyndelsen: Exeter City og Bradford City spillede for første gang 6. november, hvor det endte uafgjort 1-1.

Som reglerne i FA Cup'en foreskriver, skal en kamp i det tilfælde spilles om, og det blev kampen da også 16. november.

Denne gang vandt Exeter City med 3-0 efter forlænget spilletid og kunne umiddelbart juble over at være videre i turneringen.

Efterfølgende har dommerrapporten dog vist et stort problem.

Exeter City havde brugt deres fem udskiftninger i løbet af kampen, men de brugte trods det en ekstra udskiftning i kampens forlængede spilletid. Altså brugte de seks udskiftninger i løbet af kampen, og det må man ikke.

Derfor har det engelske fodboldforbund, FA, dømt, at kampen må spilles om - igen. Det bekræftes blandt andet af Exeter City på de sociale medier.

Exeter City og Bradford City skal altså igen spille i FA Cup'en, og det tredje opgør mellem parterne afvikles 30. november.