Kæmpe drama - misser lægetjek

Meget har været sagt og skrevet om Said Benrahmas forestående skifte til West Ham.

Brentford og West Ham var ellers blevet enige om en pris omkring 30 millioner pund for kantspilleren, der tog The Championship med storm i sidste sæson.

Det interne transfervindue i England lukker i dag fredag, hvorfor handlen skulle gennemføres i dag, hvis Benrahma skal optræde for The Hammers i denne sæson.

Advarer mod FCM-spillere: Derfor skal de skiftes ud

Men nu er der kommet problemer i forbindelse med skiftet.

Darren Lewis, journalist hos Daily Mirror, skriver nemlig, at Said Benrahma har fejlet lægetjekket forud for skiftet, hvorfor skiftet nu er i fare.

Skiftet kan stadigvæk gå igennem alligevel, skulle West Ham beslutte sig for det, men det er i hvert fald sikkert, at situationen ikke er optimal for The Hammers og David Moyes.

Storklubbernes plan nedstemt