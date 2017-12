Kæmpe hæder til Eriksen: Blandt verdens fem bedste

Han har haft et forrygende år, den danske kreatør Christian Eriksen. I 2017 har den danske landsholdsspiller været fænomenal. Intet mindre.

Christian Eriksen har været uvurderlig for landstræner Åge Hareide. Og hattricket i VM-skæbnekampen mod Irland var prikken over i’et i et fabelagtigt kalenderår.

Og i Tottenham i Premier League har den 25-årige knægt fra Middelfart også strålet – selv om gassen godt nok er gået lidt af ballonen efter playoff-kampen tilbage i november.

Fem mål og seks assists i den bedste engelske række i denne sæson – ej at forglemme fynboens flotte kasse mod selveste Real Madrid i Champions League. Det vidner alt sammen om et særdeles højt niveau.

Og det har minsandten fået det engelske medie Sky Sports til placere Christian Eriksen på 5. pladsen i deres stjernespækkede Top 100 over verdens bedste spillere i 2017.

Og ja, du læste rigtigt. Danskeren er blandt verdens fem bedste fodboldspillere ifølge Sky Sports. Det kalder på dyb respekt, og der kan med rette kippes lidt med klaphatten!

Beskrivelsen lyder således:

’Stopper du Christian Eriksen, stopper du Tottenham. Et mantra, der ofte er blevet gentaget i de seneste par uger i 2017, og selv om Harry Kane vel nok har indvendinger i mod dette faktum, så er det åbenlyst, at den danske midtbanespiller er en integreret del af klokkeværket på Spurs’ midtbane. Han er den spiller på Pochettinos (Tottenhams manager, red.) hold, der skal slå de farlige afleveringer. Højdepunktet i 2017 var uden tvivl hans hattrick i Danmarks VM-playoffkamp mod Irland,’ skriver Sky Sports.

Christian Eriksen var med til at sikre VM-billetten med en fremragende præstation i 5-1-sejren over Irland i den sidste playoffkamp. Foto: Lars Poulsen

Mauricio Pochettino, Tottenhams manager, har i flere gange omgange rost sin danske strateg til skyerne for hans kølige overblik og farlige pasninger. Christian Eriksen er indiskutabelt et vigtigt og uundværligt element i London-klubbens startopstilling.

Det beviste han endnu engang på den traditionsrige Boxing Day, hvor Tottenham med en sprudlende Harry Kane i front smadrede Southampton med hele 5-2. Her lagde Christian Eriksen selvfølgelig op til det første mål.

Se også: Smadrer Messi og Ronaldo med nyt hattrick: Han er årets farligste

Med sin fornemme placering slår det danske mastermind bl.a. verdensstjerner som Manchester Citys to midtbane-genier Kevin De Bruyne og David Silva samt Chelseas Eden Hazard og Philippe Coutinho fra Liverpool.

SE HELE TOP 100-LISTEN HER.

Endnu mere overraskende er det måske, at mægtige Cristiano Ronaldo kun med nød og næppe slår vores danske assist-konge med en fjerdeplads.

Paris Saint-Germains Neymar snupper tredjepladsen og ingen ringere end Christian Eriksens holdkammerat i Tottenham Harry Kane løber af sted med en flot andenplads.

Selv om det nok lægger op til debat, så har den målfarlige englænder været noget nær ustyrlig i julen.

FC Barcelonas argentinske troldmand Lionel Messi topper Sky Sports Top 100.

Sky Sports er ikke alene om at være imponerede over Christian Eriksens præstationer på grønsværen i 2017. The Guardian havde således placeret danskerne som nummer 25 på deres egen Top 100 i 2017.

Se også: Kæmpe hæder: Christian Eriksen med på fornem liste

Her slog Eriksen bl.a. spillere som Manchester Uniteds Paul Pogba og FC Barcelonas Andres Iniesta.

I VM-kvalifikationen i 2017 scorede Christian Eriksen otte mål og diskede op med fire assists.

Se også: Hattrick-Kane sætter rekorder i Tottenham-målshow

Se også: Kane med historisk bedrift: Ikke gjort i 22 år

TV: Brandvarme Kane sikrer Spurs-sejr: Se hans flotte hattrick her

Se også: Se målene: Eriksen scorer i kæmpe ydmygelse

Se også: Eriksen førte an i Tottenham-massakre