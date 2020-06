Kæmpe kaos: De nægter at spille

Genstarten af de engelske fodboldligaer skaber kontraktproblemer, som kan vende op og ned på styrkeforholdet mellem klubberne.

Alt tyder på, at eksempelvis Charlton bliver alvorligt svækket, når den næstbedste række, The Championship, efter planen går i gang igen 20. juni.

Ifølge London-klubbens manager, Lee Bowyer, nægter tre af hans spillere at gå på banen. Det sker af frygt for skader, der kan stille dem dårligt i forhandlinger med nye arbejdsgivere.

Blandt de tre er angriberen Lyle Taylor, som med 21 mål var en vigtig brik, da klubben sidste år rykkede op i The Championship. Også i denne sæson er Taylor holdets topscorer.

- Vi har 15 spillere, der står uden kontrakt, heraf seks lejespillere. Uheldigvis har tre af de spillere sagt, at de ikke vil spille, og Lyle er en af dem, siger Lee Bowyer til Talksport.

Situationen er opstået, fordi coronapandemien har tvunget ligaen til mere end tre måneders pause.

Sædvanligvis slutter sæsonen midt i maj og dermed i god tid inden 30. juni, som er den mest almindelige slutdato for spillerkontrakter.

Ifølge den plan, som Den Engelske Ligaforening (EFL) fremlagde søndag, skal de manglende ni spillerunder afvikles fra 20. juni og frem.

Det betyder, at en stor del af de resterende kampe skal spilles i juli, hvor mange kontrakter er udløbet.

Og det skaber altså problemer for blandt andre Lyle Taylor, der håber på, at hans gode sæson kan skaffe ham en lukrativ aftale med en større klub.

- Det er hårdt for os og for mig som manager. Lyle er en vigtig spiller for os, lidt som Troy Deeney i Watford. Han kan vinde kampe for os, men han har sagt, at han ikke vil risikere at blive skadet, forklarer Bowyer.

- Alle må træffe deres egne beslutninger, og jeg kan ikke tvinge dem, siger han.

Ud over Lyle Taylor har forsvareren Chris Solly og den lejede midtbanemand David Davis meddelt, at de ikke vil spille.

Charlton står foran en hård kamp for at undgå nedrykning. Klubben er tredjesidst i tabellen og befinder sig dermed lige nu i nedrykningszonen.

