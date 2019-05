Kæmpe nedtur: Kult-klub skriver mørk historie

For Notts County og klubbens fans vil 4. maj. 2019 for altid stå klart i historiebøgerne. Men desværre for dem kun for noget negativt.

I 131 år har klubben været en del af The Football League, der består af de tre øverste rækker under Premier League -The Championship, League 1 og League Two.

Men resultaterne i sidste runde af sæsonen betyder, at Notts County nu for første gang nogensinde rykker ud af det fine selskab og ned i Conference League.

Notts County relegated from the Football League after 131 years, 120 seasons, 4986 games, 1814 wins, 1928 defeats, scoring 7044 goals and conceding 7291. — Richard Jolly (@RichJolly) May 4, 2019

Holdet var pisket til sejr i deres sidste kamp i sæsonen, mens man også skulle håbe på, at Macclesfield Town med Sol Campbell som manager ville tabe. I stedet gik alt galt.

Notts County tabte selv 1-3 til Swindon, mens Macclesfield klarede 1-1 med Cambridge og overlevede på bekostning af traditionsklubben.

Ifølge BBC-eksperten Charlie Slater er det et mørkt, mørkt punktum, der blev sat lørdag for klubben.

- Det er slutningen på en æra og uden tvivl den mørkeste dag i klubbens 157 år lange historie. Nu skal klubben omstrukturere, og det betyder desværre, at det ultimative konsekvens af nedrykningen bliver, at der er folk, som mister deres arbejde, siger han.

Og hvis det ikke er nok, har klubben en skattesag hængende over hovedet, hvor man skylder tæt på to millioner kroner.

Det kom frem i forbindelse med, at Notts County var tæt på at blive solgt tidligere på året, men da klubbens værdi afhænger af en eventuel nedrykning, blev sagen udskudt til 5. juni.

Ja, der har været bedre dage at holde med Notts County.

