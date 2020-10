Kæmpe skuffelse

Manchester City har stadig vanskeligt ved at finde melodien i Premier League og påbegynde en stime af sejre.

Pep Guardiolas tropper mødte således op til udekampen mod West Ham lørdag med et nederlag, en uafgjort og en sejr i de tre forudgående ligakampe, efter at Wolverhampton blev slået i første runde.

Lørdag i London blev der dog aldrig for alvor grund til den store jubel.

City kom godt nok tilbage fra 0-1, men gæsterne måtte nøjes med 1-1 og det ene point, og dermed ligger City midt i rækken med otte point.

Det samme pointantal har West Ham for en kamp mere, og hjemmeholdet fik en drømmestart mod City, efter at det i den foregående runde lykkedes at vende 0-3 til 3-3 ude mod Tottenham i slutfasen af den kamp.

Der var spillet 18 minutter, da West Ham kom foran på et perlemål.

Vlamimir Coufal sendte bolden Eind i feltet, hvor Michail Antonio stod klar til at levere en fremragende scoring.

Antonio var markeret, men formåede på akrobatisk vis at sparke bolden bagover sit eget hoved og i kassen til 1-0 for West Ham med angriberens tredje sæsonmål i ligaen.

Gæsterne var i vanlig stil mest på bolden i første halvleg, men det lykkedes sjældent for Pep Guardiolas tropper at skabe chancer og true West Ham-keeper Lukasz Fabianski.

Der var dog blot spillet seks minutter af anden halvleg, da gæsterne slog til.

João Cancelo modtog bolden i venstre side, satte tempo på og gik forbi sin oppasser. Han lagde bolden ind i feltet, hvor Phil Foden stod klar, og den 20-årige City-spiller snurrede lidt rundt og hamrede bolden i kassen til 1-1.

West Ham var under et gevaldigt pres i slutfasen.

Raheem Sterling kunne således have sikret alle tre point, da han var alene igennem med fem minutter igen, men Fabianski fik reddet i situationen.

I de døende sekunder var det så Riyad Mahrez, der fik en mulighed, men det lykkedes ikke, og City må konstatere, at klubben i de første fem kampe har sat syv point til.

