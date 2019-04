Kæmpede for kvinderne: Blev blankt afvist

West Ham er i FA Cup-finalen for første gang. Her taler vi naturligvis klubbens kvindehold - herreholdet har prøvet det fem gange med tre sejre til følge.

Det vil klubben naturligvis gerne bakke op om. Derfor har de ansøgt det engelske fodboldforbund, FA, om lov til at rykke herrekampen mod Jannik Vestergaard og Pierre Emile Højbjergs Southampton, da den ligger samtidig næste lørdag, 4. maj.

Et yderst sympatisk ønske frembragt i et forsøg på at skabe mere opmærksomhed om kvindefodbolden.

Der er dog et problem. FA synes ikke om ideen, da det kan skabe problemer for fans, der allerede har planlagt efter kampstart kl. 15. Derfor må West Ham spille sæsonens sidste hjemmekamp som planlagt - mens kvinderne kæmper for pokalen mod Manchester City kl. 17.30.

Det betyder i praksis, at klubbens fans skal vælge, hvilken kamp de vil se, da finalen vanen tro bliver spillet på Wembley, der ligger i den modsatte ende af byen i forhold til London Stadium. En tur, der med offentlig transport kan klares på lidt over en time.

- West Ham United er naturligvis skuffet, men vil gerne takke alle vore loyale supportere, og vi sætter inderligt pris på den fantastiske støtte, de yder til alle, der bærer de berømte vinrøde og blå farver, skriver klubben på sin hjemmeside.

West Ham kunne med et ændret starttidspunkt have domineret tribunerne på Wembley, hvilket klubben formentlig har behov for. I sæsonens to opgør mod Manchester City er det blevet til to velvoksne nederlag på 7-1 og 3-1.

