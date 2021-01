Kan få lyndebut mod United i aften: Megafedt!

– Jeg har fået indikationer på, at jeg skal spille, fortæller den danske himmelstormer Philip Zinckernagel om sine muligheder på Old Trafford

De nye kapitler i fodbold-eventyret om den danske måltyv, Philip Zinckernagel, bliver skrevet i hurtigt tempo i øjeblikket.

Nytårsdag blev det officielt bekræftet, at sæsonens vel nok bedste spiller i den norske liga skiftede fra Bodø/Glimt til Watford, og i aften kan han så få lyndebut på selve ’Drømmenes Teater’.

Den danske forward er således med i den trup, der har taget togturen til Manchester og opgøret i tredje runde af FA Cup’en mod Premier League-topholdet United.

– Jeg har fået indikationer på, at jeg skal spille, men tror ikke, jeg kommer til at starte. Men det bliver en megafed oplevelse. Jeg glæder mig bare til at spille, siger Philip Zinckernagel til norsk TV2.

Her fortæller han også, at han er blevet godt modtaget på Vicarage Road.

– Nu skal jeg igennem en tilvænningsperiode, hvor jeg skal lære medspillere og spillestil at kende.

Danske Philip Zinckernagel fejrede for nylig det norske mesterskab sammen med klubben Bodø/Glimt og blev desuden kåret som sæsonens spiller i Eliteserien. Foto: Kent Even Grundstad/Ritzau Scanpix

Han har fået tildelt trøje nummer 7, og det indikerer vel, at han er indkøbt med tanke på noget lignende en fast plads i startopstillingen.

– Mulighederne er vel gode på sigt, vurderer han.

- Jeg er både glad og stolt over at få lov at bære det nummer, siger han og forsøger at rumme sit fodboldeventyr:

- Det havde jeg ikke troet, nej, men i fodbold kan meget ske og tingene gå hurtigt. Jeg prøver bare at være i nu’et.

Da Watford senest besøgte Old Trafford sidste år, blev det til et nederlag på 0-3.

- Vi ved, at vi skal yde vores bedste for at vinde. Det bliver spændende at måle sig op mod Premier League-klubber, siger den mulige lyndebutant.

