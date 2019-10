Kan være færdig for i år - stjerner misser storkamp

Problemerne hober sig op i Manchester United. De Røde Djævle ligger 12'er i Premier League med blot ni point i otte kampe.

Nu bliver ondt værre for United, der har fået holdets største stjerne, David De Gea, skadet. Det skriver The Sun.

Det skete efter tirsdagens kamp i EM-kvalifikationen, hvor Spanien havde besvær med at få point mod Sverige.

I forvejen er holdets anden store stjerne, Paul Pogba, også ude med en skade, der også ser ud til at holde franskmanden ude de kommende kampe.

Undervejs i opgøret mod Sverige, måtte De Gea lade sig udskifte med det, der kunne ligne en lårskade.

Spaniens manager, Roberto Moreno, kunne fortælle, at målmanden blev skadet i første halvleg, men valgte at fortsætte.

- Han blev behandlet i pausen og ville spille videre, sagde Moreno efter kampen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Den spanske målmand måtte sætte sig på græsset efter en times spil i opgøret mod Sverige. Foto: Ritzau Scanpix

Uniteds stjernekeeper blev erstattet af formstærke Kepa Arrizabalaga fra Chelsea, som var med til at vende kampen fra 0-1 til 1-1 med spanierne.

Med det ene point kunne spanierne samtidig bestille billetter til EM-slutrunden til sommer, da de nu er sikre på avancement fra kvalifikationens gruppe F.

I samme gruppe kæmper Sverige og Norge med Rumænien om den anden plads videre til EM.

Skaden kan have store konsekvenser for United, der snart skal møde Liverpool, ligesom et Manchester-derby mod bysbørnene fra City også kan være i fare.

Tidspunktet kunne dårlig være værre for United, der også har haft profiler som Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka og Jesse Lingard ude med skader på det sidste.

Og så er Pogba ude med en ankelskade, melder englændernes manager, Ole Gunnar Solksjær.

- Paul havde en skade og kom så tilbage og arbejdede virkelig hårdt. Han kom tilbage og spillede et par kampe, måske spillede han med smerter, lyder det fra nordmanden på klubbens hjemmeside.

I United må man håbe, at spanieren når at blive klar til det tæt pakkede juleprogram, der er i engelsk fodbold.

David De Gea misset blot seks kampe grundet skade eller sygdom i sine snart ni år i Manchester United.

