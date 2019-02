Kaos om forsvunden fodboldspiller: Nu kæmper de om millioner

Et juridisk slagsmål ser ud til at have taget sin begyndelse i kølvandet på angriberen Emiliano Salas tragiske skæbne

Det er ikke mere end et par uger siden, at angriberen Emiliano Sala var på vej hjem til sin nye klub Cardiff efter en smuttur i Nantes, hvor han sagde farvel til sine gamle holdkammerater.

Det store millionskifte til Premier League skulle være det næste store skridt i karrieren, men sådan forløb det som bekendt ikke.

Privatflyet, der blev fløjet af piloten David Ibbotson, styrtede ned over Den Engelske Kanal, og selvom ingen af de to skæbner endnu officielt er blevet bekræftet, formodes de begge døde.

Og nu lader det til, at de første skridt i et retsligt efterspil har taget sin begyndelse. Cardiff købte Sala for knap 127 millioner kroner i Nantes, men man valgte ikke at overføre den første rate, mens undersøgelserne af ulykken stadig pågik.

Ifølge det engelske medie Sky Sports har Nantes nu forlanget et beløb i underkanten af 50 millioner kroner overført af Cardiff med øjeblikkelig virkning. En melding, der er blevet overleveret af den franske klubs advokater.

Cardiff mener dog stadig, der er mange ubesvarede spørgsmål omkring ulykken, skriver mediet. Blandt andet ejerskabet af det lille privatfly. Flyet prøvede angiveligt at lette hele tre gange, før det lykkes, og den omstændighed er også noget, der bekymrer Cardiff.



Derfor lader det ikke til, at pengene frivilligt skifter hænder.

Forsøges bjærget

Senest blev vraget af det lille Piper Malibu-fly lokaliseret af en delvist privatfinansieret eftersøgning, som Salas familie havde igangsat efter at have modtaget økonomiske bidrag fra blandt andet flere fodboldsstjerner. Her kunne eftersøgerne spotte et lig inde i flyvraget, men endnu er ingen identificeret.

Flyvraget blev fundet tidligere på ugen. Foto: Ritzau Scanpix

- Vi er i gang med at forsøge at bjærge liget. Hvis vi lykkes, vil vi overveje, om det vil være muligt at bjærge vraget også. Stærke strømme i området betyder, at vi kun kan arbejde i begrænsede perioder i løbet af dagen, og det gør processen yderst langsom, udtalte de engelske luftfartsmyndigheder (AAIB, red.) tidligere.

