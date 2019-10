Kaos truer - Messi og Ronaldo kan blive ofre

Storbrittaniens kommende brexit fra EU nærmer sig, og der er endnu ikke blevet lavet en aftale mellem parterne. Ikke desto mindre kan fremtiden byde på, at en række store stjerner ikke længere kan komme til at spille på britisk græs.

Det skriver den spanske sportsavis AS.

Her drejer det sig om, at personer med en kriminel baggrund ikke vil kunne komme ind over grænsen. Det gælder ikke længere kun de personer, som skulle være en trussel mod den nationale sikkerhed. Fremover kan det også være folk, som har fusket med skatten.

Det er spillere som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo begge dømt for i de seneste år. De er dog ikke de eneste, da også Real Madrids Marcelo og Atletico-angriberen Diego Costa har været dømt for skattesvindel.

Som det ser ud nu, så vil det teoretisk betyde, at hverken Barcelona- eller Juventus-stjernen kan komme i kamp, hvis det ender med et såkaldt hårdt brexit.

Det er efter 31. oktober, at den nye lov kan træde i kraft.

