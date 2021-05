Kasper Schmeichel vinder FA Cup-titlen

En storspillende Kasper Schmeichel og Leicester vandt for første gang i klubbens historie FA Cup'en efter finalesejr på 1-0 over Chelsea

Fem år efter Leicesters overraskende engelske mesterskab i 2016 kunne historieskriverne igen hvæsse pennene og føje et nyt kapitel til klubbens historie.

Her kunne anfører Kasper Schmeichel nemlig for første gang i klubbens historie hæve FA Cup-pokalen over sit blonde hoved efter en 1-0-sejr over Chelsea - 22 år efter, at farmand Peter i 1999 gjorde det for tredje og sidste gang for Manchester United.

Kasper Schmeichel og klubbens 'gamle' kaptajn, Wes Morgan hæver i fællesskab FA Cup-pokalen. Foto: Kirsty Wigglesworth/Reuters/Ritzau Scanpix

Men det holdt hårdt, og der skulle dansk storspil i slutningen og en hårfin VAR-kendelse med efterfølgende underkendelse af en Chelsea-udligning til.

En skærende kontrast til resten af den 140. engelske FA Cup-finale, der blev afviklet foran 21.000 tilskuere på Wembley.

De blev nemlig vidner til en relativt chancefattig finale, hvor Youri Tielemans fantastiske langskud efter en god times tid var Leicesters eneste skud på mål - men hvad gør det, når sparket havde så stor klasse, at det sendte bolden direkte op i målhjørnet?

Hver klub måtte have 6250 tilskuere med på Wembley. Ham her havde en fest. Foto: Matthew Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

Egentlig ikke ufortjent på trods af, at Chelsea var klart mest i boldbesiddelse og sad tungt på spillet - men hverken havde held eller dygtighed til at dirke Leicesters defensiv op.

Vi skulle faktisk en lille halv time ind i opgøret, før kampens første store chance faldt - naturligvis til Chelsea. Her sendte Thiago Silva en god bold mod bagerste stolpe, hvor Timo Werner lige nøjagtig fik snittet bolden med hovedet og dermed ødelagde muligheden for anfører César Azpilicueta.

Leicester kom, som halvlegen skred frem, mere i boldbesiddelse og fik da også noteret et par hovedstødsmuligheder til Caglar Söyüncü og Jamie Vardy. Men bundlinjen efter 45 minutter viste, at der ikke var registreret en eneste afslutning inden for målrammen.

Det blev der ændret på i anden halvleg, hvor tøjlerne blev sluppet en anelse.

Kasper Schmeichel hev flere gode redninger frem, da Chelsea for alvor pressede på i kampens slutning. Foto: Nick Potts/Reuters/Ritzau Scanpix

Først med Tielemans drøn op i målhjørnet uden for Kepa Arrizabalagas rækkevidde. Og efterfølgende med et massivt Chelsea-pres mod Schmeichels mål.

Den danske landsholdsmålmand var med et lille kvarter igen helt ude ved stolpen og afværge et hovedstødsforsøg fra Ben Chilwell, og ti minutter senere måtte han hive endnu en fantomredning ud af ærmet, da Mason Mount sparkede yderligt fra kanten af straffesparksfeltet.

Det helt store drama indtraf dog i dommer Michael Olivers tillægstid, hvor Chelsea faktisk havde bolden over stregen efter et pudsigt ping-pong-selvmål af indskiftede Wes Morgan.

Men den aldrende kaptajn kunne ånde lettet op, da VAR-dommeren målte Ben Chilwell til at være minimalt offside i opspillet.

Dermed måtte Chelsea konstatere, at første skud i sæsonens succes-bøsse er brugt. Det næste er allerede på tirsdag i Premier League, hvor også Leicester er modstanderen. En kamp, der kan sende Chelsea forbi Leicester på tredjepladsen og dermed åbne bronzekampen fuldstændig inden sidste spillerunde - eller cementere Leicesters tredjeplads.

Det sidste er naturligvis Champions League-finalen mod Manchester City 29. maj.