Kendisklub i vild oprykningsfest: Pool, drinks og damer

Wrexham-ejerne Rob McElhenney og Ryan Reynolds har sørget for en fire dages fejring af spillerne i Las Vegas, efter de rykkede klubben op i League Two

Kendisklubben Wrexham fejrer naturligvis oprykning på ægte Hollywood-manér.

Klubbens ejere, skuespillerne Rob McElhenney og Ryan Reynolds, lovede spillerne en kæmpe fest, hvis de formåede at få klubben op i League Two - og man må bare sige, at de celebre ejere står ved deres ord.

I disse dage er truppen sendt på et fire dages fejringstogt i festbyen over dem alle Las Vegas med alt betalt. Og efter alt at dømme nyder de fejringen i fulde drag.

Ifølge Daily Mail festede de fredag i Wet Republic Ultra Pool, hvor spillerne kunne få et dyp og et par kolde drinks i selskab med en masse bikiniklædte kvinder under Nevada-solens stråler.

Wrexham-målmand Rory Watson viser sine dansemoves frem. Foto: Aces / SplashNews.com/Ritzau Scanpix

Senere gik turen til den eksklusive restaurant Spargo i hjertet af Sin City, hvor de fik selskab af Rob McElhenney og hans hustru skuespillerinden Kaitlin Olson.

Efter middagen fortsatte festen i Las Vegas' vilde natteliv - nærmere bestemt natklubben OMNIA, hvor de blev mødt med jubelråb og walisiske flag.

DJ-legenden Steve Aoki stod for musikken på natklubben, hvor spillerne festede løs indtil tidlig morgen.

Wrexham sikrede 22. april oprykning til League Two efter en 3-1 sejr over Boreham Wood i National League.

Hollywood-stjernerne Rob McElhenney og Ryan Reynolds er begge medejere af Wrexham. Foto: ED SYKES/Ritzau Scanpix

Det er første gang i 15 år, at den walisiske klub er tilbage i de professionelle rækker i det engelske ligasystem.

Den lille klub har på det seneste nydt stor berømmelse blandt andet på grund af de prominente ejere og tv-serien 'Welcome to Wrexham'.