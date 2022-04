Klopp raser: Noget af det mest latterlige

Liverpool og Manchester City mødes i en FA Cup-semifinale på Wembley lørdag 16. april, men begge holds fans kan få meget svært ved at komme til kampen. Nu langer ud Jürgen Klopp kraftigt ud efter det engelske fodboldforbund, FA’s, håndtering af problemet.

Således vil der i netop den weekend ikke være togforbindelser mellem London og Manchester eller London og Liverpool, fordi der er planlagt sporarbejde. Det sporarbejde har FA vel at mærke været bevidst om siden 2019.

Men det til trods har det engelske fodboldforbund, FA, ikke overvejet at rykke kampen til et andet stadion.

Og det får altså nu Jürgen Klopp til at kritisere forbundet.

- Åh, denne vidunderlige sag, hvor der ikke er nogen tog? Det er en af de mest latterlige historier, jeg nogensinde har hørt.

- Jeg har hørt, at de har vidst det i 18 måneder (at der er planlagt sporarbejde, red.), så jeg er ikke sikker på, hvad FA troede. At ingen klub fra FA ville nå til semifinalen? Jeg kan virkelig ikke forstå, at den slags – med al den information, der er derude - kunne ske.

- Og nu har jeg hørt, at FA vil indsætte busser. Hvad tager det normalt at komme til London? Fire og en halv time? Nu bliver det formentlig 12, for alle busserne skal i samme retning. Det giver ingen mening, siger Jürgen Klopp ifølge GOAL og tilføjer ironisk:

- Fantastisk beslutning!

Jürgen Klopp tilføjer, at det burde være nemmere at se sit yndlingshold spille, mens han også foreslår, at kampen kan afvikles i en anden weekend, hvor der ikke er sporarbejde.

Mens Liverpool og Manchester City mødes i den ene semifinale af FA Cuppen, mødes Chelsea og Crystal Palace i den anden semifinale. Begge kampe spilles på Wembley i London i weekenden 16.-17. april.