Klubben bekræfter: I dialog med Brentford om dansker

Luka Racic kan være på vej tilbage til Brentford fra sin lejeaftale med Northampton Town. Det bekræfter sidstnævnte på sin hjemmeside.



I sommer blev det tidligere FC København-talent udlejet fra Brentford til Northampton Town i League One for hele den indeværende sæson, men den aftale overvejer Brentford-manager Thomas Frank og kompagni altså nu at droppe for at få forsvarsspilleren tidligt hjem.

- Klubben har talt med Brentford for at arrangere en tilbagekaldelse af Luka Racic, har Northampton Town skrevet kort på sin hjemmeside.

Nyheden kommer samtidig med, at Northampton Town har annonceret tilgangen af den 25-årige forsvarsspiller Lloyd Jones, som måske kan skubbe Luka Racic længere fra spilletid. Muligvis vil Brentford derfor kalde danskeren tilbage for at udleje ham til en anden klub i foråret, så han kan få spilletid.

21-årige Luka Racic fik ellers en del spilletid i starten af sæsonen, men har ikke været i aktion siden oktober som følge af en skade. I alt er det blevet til 10 kampe i League One-klubben.

I Brentford har han kontrakt indtil 2023. Hidtil har han spillet ni kampe for danskerklubben, som han kom til i 2018.

