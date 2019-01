Knust fodbold-stjerne har mistet alt: - Hvorfor gør de det her mod mig?

Engang var han del af det uovervindelige Arsenal-hold, der gik ubesejret gennem 2003/2004-sæsonen i Premier League, men nu er han knækket.

Den nigerianske fodboldlegende Nwankwo Kanu, der i dag har rundet 42 år, har nemlig mistet alle sine præmier.

Det fortæller han til Premium Times.

Kanu er havnet i en juridisk clinch med de nigerianske myndigheder vedrørende et hotelkompleks, som han ejer i den nigerianske hovedstad, Lagos.

Den tidligere fodboldspiller havde aftalt med myndighederne, at ingen måtte være i bygningen, mens retssagen står på, hvorfor han troede, at alt var relativt fredeligt.

Men sådan skulle det ikke gå.

Alle præmier er væk. Foto: Privat

Under et ophold i London blev Kanu informeret om, at ’ukendte mennesker’ havde beslaglagt alt på hotellet, hvor Arsenal-ikonets trofæer, medaljer og andre priser var placeret.

Heriblandt medaljer fra en Champions League-sejr, UEFA Cup, FA-Cup samt en OL-medalje og den olympiske fakkel, som han løftede ved OL i London 2012.

- Det er sandt. De har taget alt. Kanu blev knust, da han fik det at vide, siger hans ven Shina Philips til Premium Times.

Selv siger Kanu:

- De brød ind i mit hotel uden domstolens tilladelse og tog alt. Det er så uretfærdigt. Hvorfor gør de det her mod mig? Hvorfor bliver jeg, der har gjort alt for vores land, og som har legendestatus på vores landshold, behandlet på den måde? Jeg forstår det ikke, siger han.

Nwankwo Kanu spillede flere end 100 kampe for Arsenal mellem 1999 og 2004.

Han har vundet tre hollandske mesterskaber med Ajax og et UEFA Cup-trofæ med italienske Inter.

