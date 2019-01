Knust PL-træner: Overvejede karrierestop

Da Emiliano Sala 19. januar skrev under med Premier League-klubben Cardiff City, var alt i skønneste orden.

Men efter at angriberen og hans pilot forsvandt, da de fløj over Den Engelske Kanal med kurs mod Wales, har hele fodboldverden været ramt af en blanding af sorg og fortvivlelse.

Særligt for den walisiske klubs manager, Neil Warnock, har den seneste uge været barsk.

- Jeg har været i fodbold i 40 år, og det her har med flere længder været den sværeste uge i min karriere, sagde han til klubbens hjemmeside som optakt til tirsdag aftens kamp mod Arsenal og fortsætter:

- Selv nu kan jeg ikke forstå det. Min sympati er hos deres familier.

Til spørgsmålet om hvorvidt hændelse af været så traumatisk, at den 70-årige manager har overvejet et karrierestop, svarede han:

- Jeg har tænkte på det 24 timer i døgnet den sidste uge (...) Men jeg har indset, at jeg har et job at udføre her. Det er nu man skal vise lederskab og vise gutterne, at man kan styre det. Vi har endnu et mirakel at lave her.

Selvom han aldrig spillede en kamp for klubben, bliver Emiliano Sala alligevel hyldet i Cardiff City. Foto: Ritzau Scanpix

Også i Frankrig hyldes han. Han spillede nemlig tidligere i FC Nantes. Foto: Ritzau Scanpix

Købte ham

Warnock var en af hovedarkitekterne, da Emiliano Sala blev hentet til Cardiff for mere end 120 millioner kroner.

- Det har nok ramt meget hårdere, da jeg har mødt fyren og snakket med ham over de sidste seks-otte uger. For vores synspunkt er det vigtigt at have en kamp nu. Spillerne har brug for at tænke på noget andet.

- Fodbold er vigtigt, nedrykningskampen er vigtig, men når man sætter livet i kontekst, åbner det her alles øjne, om man er involveret i Cardiff City eller ej, sagde Warnock videre.

Tirsdag mødte Cardiff City Arsenal FC på Emirates Stadium i London. Her Cardiff-spillerne bar et badge med en gul påskelilje for at vise solidaritet og sympati med Emiliano Sala og piloten, David Ibbotsons, familier. Liljen symboliserer genfødsel og en ny start.

Kampen endte 2-1 i Arsenals favør.

