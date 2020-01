Kører som en brækket arm: I biluheld på stribe

Manchester City har cruiset mod alle trofæer, der er at vinde i England, siden den iltre katalaner overtog rattet i 2016. Det samme kan man dog ikke sige om de køretøjer, han har sat sig bag.

Om det er det sydlandske temperament, der passer dårligt ind på de engelske motorveje, eller om det er for vanskeligt at køre spejlvendt, kan vi ikke gøre os kloge på. Men mestertræneren har under alle omstændigheder gjort gaderne usikre i det nordengelske, hvor han på tre år i trafikken har formået at smadre fire biler til en samlet værdi af 3.8 millioner kroner. Det skriver tyske Bild.

Og han har været igennem en bred vifte af modeller. Først røg en sort Mercedes GLE til en værdi af godt og vel 660.000 kroner. Efter den blev totalskadet, skiftede Barcelona-legenden til en Range Rover til en værdi af 1,25 millioner.

Den holdt heller ikke længe. Guardiola har så givetvis tænkt, at det ville hjælpe på det, hvis han i stedet erhvervede sig en Bentley GTX700 til en ikke helt beskeden sum af 1.65 millioner. Det gjorde det heller ikke.

Sidespejlsmorderen. Pep Guardiola er en mand med temperament. I trafikken er det ikke gået så godt, og spanieren har fire biler på samvittigheden bare i England. Hvis bilproblemer kan hidse ham lige så meget op som en fejlagtig dommerkendelse, så har det ikke rart at være i nærheden af. Foto: Ritzau Scanpix

Man kan spekulere i, om den fjerde bil blev valgt af økonomiske hensyn, efter al tillid til den varmblodede managers styreegenskaber var forduftet. I hvert fald blev han i sidste ende spist af med en Mini Cooper, som selvfølgelig også for længst er røget til skrot.

Oplysningerne stammer fra en ny bog om hovedpersonen ved navn 'Pep's City: The Making of a Superteam', forfattet af Lu Martin og Pol Ballus.

Og at coach Guardiola måske ikke lige er manden, man skal låne sin vogn til, er da heller ikke gået andres næse helt forbi, skriver de.

- Han har ry for at være en dårlig billist, står der blandt andet i bogen, der da også kommer ind på nogle eksempler på påstanden.

Således skulle Guardiola have formået at tanke sin Ranger Rover Diesel op med benzin, og den sølvgrå førnævnte Bentley blev smadret til ukendelighed. Sidespejle er som regel første offer, fremgår det også. De får ikke lov at leve længe.

Den spejlvendte trafik kan dog ikke være hele undskyldningen. Under trænerens tørn som træner for Bayern München gik det nemlig en lille smule bedre, men også der kunne sydtyske trafikanter ikke vide sig helt sikre.

Således kolliderede hans daværende sponsor-Audi i starten af 2015 med en Volkswagen Polo, da Guardiola ikke formåede at bremse i tide. Heldigvis kom hverken han selv eller føreren af Poloen til skade.

